Минтруд предложил ограничить число мигрантов в некоторых сферах

Минтруд предложил сократить долю мигрантов в девяти видах экономической деятельности с 2026 года. В некоторых сферах предлагается полностью запретить трудоустройство мигрантов. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном сайте ведомства.
Согласно проекту, в строительной отрасли долю иностранных работников планируется сократить до 50%, тогда как в 2025 году она составляла до 80%. В организациях общественного питания не менее половины рабочих мест должны быть предоставлены гражданам России — ранее таких ограничений не существовало. В сферах выращивания овощей, оптовой торговли древесным сырьем, лесозаготовки и деревообработки доля мигрантов не должна превышать 40% вместо прежних 50%.
Особое внимание уделено розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах: здесь предлагается полностью запретить трудоустройство иностранных граждан (снижение с 15% до нуля). Аналогичные запреты уже действуют в аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках и вне магазинов и палаток.
Проект постановления предусматривает установление региональных особенностей в 29 субъектах РФ, в 14 из которых допустимая доля иностранных работников будет снижена. Среди них — Удмуртия, Забайкальский, Красноярский и Приморский края, а также ряд областей, включая Новосибирскую, Самарскую и Челябинскую. Ранее Минтруд предложил ограничить трудоустройство иностранцев из визовых стран без знания русского языка на должности, связанные с социальным взаимодействием и коммуникацией с гражданами РФ. С 1 апреля 2025 года в России действует правило: дети мигрантов, не владеющие русским языком, не допускаются к обучению в школах.
