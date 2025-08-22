Труп в луже крови обнаружили в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело заметили на дороге (архивное фото)
Тело заметили на дороге (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на дороге обнаружили труп. Тело лежит в луже крови, сказал URA.RU источник в оперативных службах города.

«Возможно, человека сбили. ЧП произошло в сторону Горного Щита. Тело в луже крови», — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия уже работают сотрудники ГАИ. Они выясняют обстоятельства случившегося, сказали URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на дороге обнаружили труп. Тело лежит в луже крови, сказал URA.RU источник в оперативных службах города. «Возможно, человека сбили. ЧП произошло в сторону Горного Щита. Тело в луже крови», — сказал собеседник агентства. На месте происшествия уже работают сотрудники ГАИ. Они выясняют обстоятельства случившегося, сказали URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...