Труп в луже крови обнаружили в Екатеринбурге

Тело заметили на дороге (архивное фото)
В Екатеринбурге на дороге обнаружили труп. Тело лежит в луже крови, сказал URA.RU источник в оперативных службах города.
«Возможно, человека сбили. ЧП произошло в сторону Горного Щита. Тело в луже крови», — сказал собеседник агентства.
На месте происшествия уже работают сотрудники ГАИ. Они выясняют обстоятельства случившегося, сказали URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!