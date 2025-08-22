В Екатеринбурге закроют несколько улиц ради бегунов

В Екатеринбурге 31 августа перекроют четыре улицы из-за спортсменов, которые устроят забег в рамках массового мероприятия «ЗОбег». Движение транспорта ограничат в Новокольцовском микрорайоне, рассказали в пресс-службе мэрии.
«„ЗОбег“ — беговой проект движения „Здоровое Отечество“, который объединяет людей по всей стране», — пояснили там. В этом году он пройдет в пяти городах, в числе которых Екатеринбург.
Движение закроют для всех видов транспорта с 07:00 до 13:00. Проехать не получится на следующих участках:
- по ЭКСПО-бульвару, от Универсиады до Новосинарского бульвара;
- по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара;
- по Новосинарскому бульвару, от Универсиады до Варшавской;
- по улице 100-летия Уральского университета, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара.
Стоянку на данных участках также запретят. О новых схемах движения общественного транспорта в администрации пообещали сообщить дополнительно.
