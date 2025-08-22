Вынесен приговор украинскому военному за преступления в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Ему назначено наказание в 16 лет лишения свободы, заявили в СК
Ему назначено наказание в 16 лет лишения свободы, заявили в СК Фото:

Украинскому боевику Павлу Долженкову, который незаконно удерживал людей в Суджанском районе Курской области, вынесен приговор в виде 16 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Приговором суда Долженкову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы», — заявило ведомство в telegram-канале. Указано, что он признан виновным в совершении террористического акта.

В СК заявили, что Долженков с октября 2024 года по март 2025 пересекал границу в Суджанском районе вместе с сослуживцами на бронетранспортере «Страйкер». Он был вооружен автоматом и гранатами. Также боевик в селе Русское Поречное занимал наблюдательно-огневые позиции, запугивал мирных граждан, мешал эвакуироваться и участвовал в удержании села под незаконным вооруженным контролем. Долженков был задержан 17 марта 2025 года.

