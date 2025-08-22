Полиция ворвалась в бары в центре Екатеринбурга. Фото

В центре Екатеринбурга сотрудники полиции зашли в несколько заведений, чтобы проверить документы у гостей. По предварительным данным, среди них ищут мигрантов, которые незаконно находятся в РФ, сказал URA.RU очевидец.

По его словам, силовики проверили бары на улице Вайнера, были в "Молодости" и в заведениях на улице 8 Марта. Есть ли задержанные, пока неизвестно.

Кроме того, на Вайнера заметили активистов "Русской общины". Предварительно, они помогают полиции и останавливают подростков, которые нарушают комендантский час. Комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.

