Жители Екатеринбурга стали свидетелями того, как бойцы в масках на Вайнера задерживают несовершеннолетних и граждан Средней Азии. Кадрами с места задержаний поделились очевидцы.
«Ловят нерусских. Видимо, проверяют документы и уводят куда то людей. Все закрыто, все входы и выходы патрулируют, пока документы не покажешь — не уйдешь. Кто-то убежать даже пытался», — цитирует очевидца telegram-канал «Злой Екб».
По данным telegram-канала «Свет Екб», улицы патрулируют дружинники из «Русской общины». Задерживают также несовершеннолетних, нарушающих комендантский час. Одному молодому человеку проверили документы после того, как он заснял общественников на камеру.
«Парня, который снял на камеру рейд активистов „Русской общины“ жестко затолкали в автозак и даже порвали куртку, хотя он не сопротивлялся», — сообщает «Свет Екб». После проверки правоохранители сразу же отпустили парня со словами: «Тебя зачем вообще привели?».
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
Ранее «Русская община» совместно с силовиками устроили массовую облаву на мигрантов в промзоне Екатеринбурга. Проверили более 50 иностранцев, 18 из которых доставили в отдел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!