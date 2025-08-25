Экипаж трофейного бронетранспортера, передвигавшегося в зоне СВО под флагами России и США, опроверг слухи о своей гибели. Российские бойцы записали видеообращение, в котором передали привет западным СМИ. Об этом сообщила журналистка Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. До этого СМИ распространяли информацию, будто экипаж БТР погиб, а видео, которые появлялись до этого, были сгенерированы ИИ.
«Все живы, здоровы. Еще раз с удовольствием показали свой трофей», — отметила Симоньян, передает RT. Сами военнослужащие также рассказали, почему они вообще решили вывести американский флаг на БТР. По их словам, идею установить американский флаг предложили сами бойцы, чтобы «позлить» противника. Они также оценили технические возможности американской бронемашины, но пришли к выводу, что отечественная военная техника — лучше.
Ранее российские военные неоднократно сообщали о захвате и уничтожении западной бронетехники в зоне СВО. В частности, на константиновском направлении бойцы из группировки «Юг» с помощью FPV-дронов уничтожили американский бронеавтомобиль HMMWV, который находился на позициях украинских войск. В августе также начали появляться фото с БТР, на котором были вывешены флаги России и США.
