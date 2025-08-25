В Екатеринбурге сорвалось важное заседание по поправкам в Устав города

В Екатеринбурге сорвалось заседание гордумы, на котором должны были утвердить поправки в Устав, подразумевающие создание второй ставки первого вице-мэра. По словам одного из собеседников URA.RU, все из-за того, что не удалось собрать кворум.
«Необходимо было присутствие 24 депутатов. Столько не собралось», — отметил источник. Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, который выносил вопрос на думу, пришлось отзывать его. После этого у него состоялся эмоциональный разговор со спикером думы Анной Гурарий по поводу того, что она не смогла собрать кворум. Однако источники в окружении спикера считают, что она все сделала правильно.
«Это вопрос не настолько горящий, чтобы собирать внеочередное заседание думы. Особенно в условиях, когда практически весь депутатский корпус занят встречами с населением в рамках предвыборной кампании» — прокомментировал источник агентства в думе, знакомый с позицией Гурарий.
Как ранее сообщало URA.RU, 15 августа в администрации уже прошли публичные слушания по внесению изменений в устав. Тогда введение второй ставки первого заместителя главы города поддержали 211 из 214 человек. Новый вице-мэр будет курировать транспортные и строительные вопросы, а также координировать работу замов. За эти направления в администрации сейчас отвечает Рустам Галямов.
22 августа поправки одобрила профильная думская комиссия. Предполагалось, что 26 августа изменения в Устав согласуют уже на общем собрании. Вероятнее всего, теперь их рассмотрят уже в сентябре, когда депутаты выйдут с каникул.
Ранее URA.RU со ссылкой на источники объясняло, зачем главе Екатеринбурга Алексею Орлову понадобился еще один первый заместитель. Одна из версий, которая стала популярной в политтусовке, Галямова всерьез рассматривают на место мэра. Полномочия Орлова истекают в феврале.
