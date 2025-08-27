Электросамокаты массово убирают с улиц Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотни фиолетовых электросамокатов кикшеринга «МТС Юрент» увозят с улиц города на склад. Дело в том, что компания решила сократить парк самокатов, чтобы снизить число аварий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса.
«Для снижения числа аварийности с участием шеринговых СИМ в Екатеринбурге, сокращения нагрузки на дорожную сеть, а также в преддверии начала учебного года „МТС Юрент“ сокращает парк электросамокатов в столице Урала», — пояснили там. Компания призвала конкурентов поступить точно также.
Жесткие аварии с самокатчиками в Екатеринбурге и в целом по региону происходят регулярно. Так, Свердловская область заняла первое место в стране по количеству погибших в авариях с электросамокатами. За последние полгода зарегистрировано четыре таких случая.
