Музей устроит в Ханты-Мансийске масштабный ягодно-грибной фестиваль

Музей природы и человека организует в Ханты-Мансийске (ХМАО) ягодно-грибной фестиваль в начале сентября. Мероприятие расширили по формату, добавив в программу несколько новых тематических площадок. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью музея Виктория Скосырева.
«Раньше грибной фестиваль был камерным и проходил в музее, грибы при этом рассматривались с научной точки зрения. Новое десятилетие фестиваля мы решили сделать более обширным, кроме грибов взяли еще и ягоды. Выходим на городской уровень: у нас появились гастрономические партнеры, будет и ярмарка мастеров — этого не было в прошлом году. А также площадки разместятся на территории вокруг музея», — поделилась с агентством Скосырева.
Гости смогут посетить сразу несколько площадок: научную, творческую, гастрономическую, концертную и ярмарку. Для каждой из них предусмотрены различные активности. Например, в научной лаборатории специалисты расскажут, как получить чернила из грибов. А в творческой локации устроят мастер-класс по бисероплетению и лепке украшений из глины в форме ягод. За день до начала фестиваля горожан пригласят на сбор дикоросов. Урожай представят на выставке живых грибов в музее.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском районе прошел лесной фестиваль с вылазками за грибами и ягодами, музыкальными вечерами и мастер-классами. Так организаторы предложили югорчанам устроить себе «информационный детокс» и отдохнуть от городской суеты.
