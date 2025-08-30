Эксперты посчитали, что будет с ключевой ставкой к концу года

Экономист Масленников: ключевая ставка в РФ к концу года может составить 16%
Ключевая ставка снизится, если к концу замедлятся темпы инфляции, считает экономист
Ключевая ставка снизится, если к концу замедлятся темпы инфляции, считает экономист

Ключевая ставка, установленная Центробанком России, к концу 2025 года может составить 16%, если темпы инфляции в стране замедлятся до 6%. Такой прогноз дал экономист Никита Масленников.

«По данным регулятора, инфляция должна замедлиться до 6-7%. Если она будет ближе к 6%, то ключевая ставка, вероятно, составит 16%», — сказал Масленников в беседе с «Ридусом». Однако, экономист добавил, что если инфляция останется близка к 7%, то ключевая ставка будет на уровне 18%.

Как отмечает Масленников, Центробанк не планирует принимать поспешных решений. Политика в отношении ключевой ставки будет проводиться максимально взвешенно и осмотрительно. Это связано с тем, что осенью ожидается рост цен на различные продуктовые и медицинские товары, что может лишь разогнать инфляцию.

«Некоторые эксперты прогнозируют ускорение инфляции. Например, представители Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что к концу года инфляция может составить 7-7,5%», — подытожил экономист.

Ранее стало известно, если ключевая ставка снизится до 16% к концу года, то упадут цены на новостройки. Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов предполагает, что падение стоимости составит от 5 до 8 процентов. По его словам, снижение цен на жилье связано с необходимостью застройщиков пополнять эскроу-счета для получения более выгодных условий проектного финансирования.

