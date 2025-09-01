Первый день начала нового учебного года, это всегда немного волнительно
В Пермском крае 1 сентября 2025 года учебный год начался для 337 тысяч ребят. За парты сели 30 тысяч первоклассников. С Днем знаний школьников, студентов, преподавателей и родителей учащихся поздравили глава региона Дмитрий Махонин и мэр Перми Эдуард Соснин.
В Перми во всех школах прошли торжественные линейки, после которых ребята отправились гулять по городу. О том, как в краевой столице встретили начало учебного года — в фтоторепортаже URA.RU.
