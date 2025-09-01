Российский альпинист рассказал, когда получится эвакуировать Наговицину

RT: Тело альпинистки Наговициной снимут с Пика Победы в 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Альпинистку можно было бы спасти только при идеальных условиях
Альпинистку можно было бы спасти только при идеальных условиях Фото:
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной, скорее всего, останется на пике Победы до начала следующего альпинистского сезона. Новый сезон восхождений обычно стартует в июле — августе 2026 года. Об этом сообщил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

«Я уверен, в следующем году ее найдут. Очень грустно об этом говорить», — сказал Киселев RT. Он подчеркнул, что на высоте семь тысяч метров практически отсутствует животный мир, способный повредить или переместить тело.

По мнению Киселева, альпинистку можно было бы спасти только при идеальных условиях и при наличии своевременной поддержки. Однако, как он отметил, выжить на высоте порядка семи тысяч метров в течение трех недель — «очень-очень маловероятно».

Спортсменка получила перелом ноги на Пике Победы 12 августа. Из-за неблагоприятных погодных условий и отсутствия возможности эвакуации она оказалась заблокирована на большой высоте. В течение 11 дней Наталья Наговицина находилась на вершине без пищи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной, скорее всего, останется на пике Победы до начала следующего альпинистского сезона. Новый сезон восхождений обычно стартует в июле — августе 2026 года. Об этом сообщил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. «Я уверен, в следующем году ее найдут. Очень грустно об этом говорить», — сказал Киселев RT. Он подчеркнул, что на высоте семь тысяч метров практически отсутствует животный мир, способный повредить или переместить тело. По мнению Киселева, альпинистку можно было бы спасти только при идеальных условиях и при наличии своевременной поддержки. Однако, как он отметил, выжить на высоте порядка семи тысяч метров в течение трех недель — «очень-очень маловероятно». Спортсменка получила перелом ноги на Пике Победы 12 августа. Из-за неблагоприятных погодных условий и отсутствия возможности эвакуации она оказалась заблокирована на большой высоте. В течение 11 дней Наталья Наговицина находилась на вершине без пищи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...