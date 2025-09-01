Российский альпинист рассказал, когда получится эвакуировать Наговицину

Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной, скорее всего, останется на пике Победы до начала следующего альпинистского сезона. Новый сезон восхождений обычно стартует в июле — августе 2026 года. Об этом сообщил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
«Я уверен, в следующем году ее найдут. Очень грустно об этом говорить», — сказал Киселев RT. Он подчеркнул, что на высоте семь тысяч метров практически отсутствует животный мир, способный повредить или переместить тело.
По мнению Киселева, альпинистку можно было бы спасти только при идеальных условиях и при наличии своевременной поддержки. Однако, как он отметил, выжить на высоте порядка семи тысяч метров в течение трех недель — «очень-очень маловероятно».
Спортсменка получила перелом ноги на Пике Победы 12 августа. Из-за неблагоприятных погодных условий и отсутствия возможности эвакуации она оказалась заблокирована на большой высоте. В течение 11 дней Наталья Наговицина находилась на вершине без пищи.
