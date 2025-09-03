На арестантов Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов), сбежавших из СИЗО-1 в Екатеринбурге, завели еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Это следует из ориентировки на беглых зеков.
«Внимание, розыск! Разыскиваются за совершение преступления террористического характера, а также за групповой побег из-под стражи», — следует из ориентировки. Под фото каждого беглеца указаны п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 313 УК РФ.
Подобные ориентировки раздают в районе поселка Палкинский Торфяник, где внезапно силовики развернули масштабную операцию по розыску беглецов. Предположительно, там нашли их вещи.
Арестанты находятся в федеральном розыске. За информацию об их местонахождении в свердловском ГУФСИН объявили денежное вознаграждение. Ранее появились слухи, что парней якобы могли видеть на Уралмаше. А жители Богдановича (Свердловская область) говорили URA.RU, что якобы видели зеков на местном кладбище.
Заключенные были под стражей с мая 2023 года — после попытки поджога военкомата. По данным следствия, парней могли завербовать представители ВСУ. Осенью прошлого года суд приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима. Вероятно, в СИЗО-1 они ожидали этапирования. Подробнее о побеге, — в отдельном сюжете URA.RU.
