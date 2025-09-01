Западные страны злоупотребляют ключевой ролью доллара для прямого подавления конкурентов на мировой арене. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров По его словам, западные государства стремятся сохранить свое доминирование, препятствуя формированию многополярного мира.
«Ну и колоссальное злоупотребление ролью доллара в мировых делах, тарифные войны, которые Соединенные Штаты навязывают всем остальным... И общее мнение заключалось в том, что вот это все никакого отношения не имеет к попытке отстоять законные права Запада в мировой экономике, мировой политике, а просто используется как средство подавления конкурентов», — заявил министр в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в telegram-канале корреспондента.
Лавров также подчеркнул, что государства Запада предпринимают все возможные меры для сдерживания формирования многополярного миропорядка и сохранения собственного влияния. При этом они отказываются от диалога и принципов добросовестной конкуренции, все чаще используя прямой шантаж, давление и санкционные инструменты. Глава МИД отметил, что на сегодняшний день уже очевидно: конкуренты Запада не только догнали, но и во многих аспектах опередили так называемый коллективный Запад. Это стало заметно по большинству экономических и политических показателей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с призывом отказаться от оценки международных событий исключительно с западной перспективы. Такое заявление он сделал, комментируя реакцию западных стран на недавнюю встречу и рукопожатие на саммите ШОС между лидерами РФ, Китая и Индии — Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.
Журналисты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов работают на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
