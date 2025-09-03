Каллас напугала встреча Путина, Си Цзиньпина и Ким Чем Ына

Совместное появление лидеров России, Китая, КНДР и Ирана на военном параде в Пекине — это прямой вызов международному миропорядку. Об этом заявила глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас.
«Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах», — заявила Каллас в Брюсселе на пресс-конференции по итогам обсуждения текущих геополитических вызовов. Ее слова передает Reuters. В своем выступлении Каллас подчеркнула, что совместное появление лидеров России, Китая, Ирана и Северной Кореи символизирует формирование «автократического альянса». Она добавила, что «пока западные лидеры занимаются дипломатией, автократический альянс стремится как можно быстрее установить новый мировой порядок».
Мероприятие, вызвавшее широкий резонанс, прошло на площади Тяньаньмэнь и было посвящено 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончанию Второй мировой войны. На параде присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, а также руководители Ирана и еще 24 государств. Событие транслировалось в прямом эфире и привлекло внимание ведущих мировых СМИ.
