Челябинцы покупают отечественные и южнокорейские бренды бытовой техники

В Челябинске 44% жителей покупают бытовую технику раз в год и тратят на это в среднем 15 000 рублей. В основном горожане приобретают южнокорейские и отечественные бренды, сообщили в пресс-службах «Авито Товаров» и «Авито Рекламы».
«20% опрошенных челябинцев покупают бытовую технику раз в два-четыре года, а 12% — реже. При этом 21% покупают что-то только тогда, когда старый прибор ломается. Чаще всего так поступают респонденты старше 55 лет», — сообщили в пресс-службах.
В 37% случаев челябинцы тратят на бытовую технику 15 000 рублей. Еще 18% закладывают на это от 15 000 до 30 000 рублей, 17% — от 30 000 до 50 000 рублей и 14% — больше этих сумм. А 14% респондентов и вовсе не покупали бытовую технику целый год.
Опрошенные челябинцы в 44% случаев покупают такую южнокорейскую технику, как Samsung и LG. А 42% любят отечественные бренды — Redmond, Bork, Kitfort. 41% предпочитают китайские бренды — например, Xiaomi, Haier и Midea. Также в Челябинске востребована немецкая техника — Bosch, Siemens, Miele, Gaggenau, ее покупают в 34% случаев.
