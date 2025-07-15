Мишустин назвал сроки выпуска в серию самолетов «Байкал», которые собирает уральский завод

Легковой самолет «Байкал», который собирает «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА), должен выйти в серийное производство не позднее 2026 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратсессии по развитию авиационной промышленности.
«МС-21» и «Байкал» должны быть готовы к запуску в серию, соответственно, по планам, которые у нас есть, в октябре и декабре следующего года, передает слова второго лица государства пресс-служба правительства России. Он добавил, что необходимо довести до успешного завершения опытно-конструкторские работы по реализуемым программам.
По словам Мишустина, успешно протестирована работа бортового радиоэлектронного оборудования в ходе летных испытаний МС-21, а также впервые поднялась в воздух лаборатория Як-40 с двигателем ВК-800, который будет устанавливаться на самолеты для местного сообщения — «Байкал» и российско-белорусский «Освей».
УзГА уже шесть лет занимается созданием многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», который должен заменить устаревшие советские Ан-2. За последние два года прогнозируемая стоимость нового воздушного судна выросла на 80% — со 178 до 320 миллионов рублей.
Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что проект по созданию самолета «Байкал» столкнулся с серьезными трудностями: работа над ним практически заморожена, а начало серийного производства в обозримом будущем не планируется.
Трутнев и раньше поднимал этот вопрос. Предлагал найти для производства нового подрядчика — после того, как на УзГА несколько раз сдвигали сроки поставок. Хотя в сентябре 2024 года президент Владимир Путин акцентировал, что «Байкал» нужно запустить «в серийное производство в ближайшее время». При этом источники в свердловском правительстве в мае заявляли агентству, что работа над самолетами продолжается.
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