Во время стрельбы в екатеринбургском БЦ Манхэттен ранено два человека

25 ноября 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

БЦ «Манхэттен» нередко оказывается в центре скандальных событий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В бизнес-центре «Манхэттен» Екатеринбурга случилась перестрелка, в которой, предположительно, ранены двое людей. Об этом URA.RU сообщили читатели. Информацию подтвердили в УК Кировская, которая обслуживает БЦ. «Примерно в половине десятого вечера в бизнес-центре „Манхэттен“ случилась стрельба. Предположительно, ранены два человека. Их увезла бригада скорой помощи. Скорее всего, речь идет о ранениях в живот и голову», — рассказал очевидец, не пожелавший назвать своего имени. Информацию URA.RU подтвердил замдиректора УК Кировская Владислав Лебедев. «Предположительно, стреляли из дробовика. Двое сотрудников нашей компании ранены», — сказал собеседник. Агентство обратилось с вопросом в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №1 около 21:30. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», — рассказали в ведомстве. Как ранее сообщало URA.RU, в БЦ «Манхэттен» в очередной раз произошел захват. В центр ворвалась группа мужчин и выгнала охрану. События связаны с противостоянием двух управляющих компаний: Кировской и «Аурус».

В бизнес-центре «Манхэттен» Екатеринбурга случилась перестрелка, в которой, предположительно, ранены двое людей. Об этом URA.RU сообщили читатели. Информацию подтвердили в УК Кировская, которая обслуживает БЦ. «Примерно в половине десятого вечера в бизнес-центре „Манхэттен“ случилась стрельба. Предположительно, ранены два человека. Их увезла бригада скорой помощи. Скорее всего, речь идет о ранениях в живот и голову», — рассказал очевидец, не пожелавший назвать своего имени. Информацию URA.RU подтвердил замдиректора УК Кировская Владислав Лебедев. «Предположительно, стреляли из дробовика. Двое сотрудников нашей компании ранены», — сказал собеседник. Агентство обратилось с вопросом в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №1 около 21:30. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», — рассказали в ведомстве. Как ранее сообщало URA.RU, в БЦ «Манхэттен» в очередной раз произошел захват. В центр ворвалась группа мужчин и выгнала охрану. События связаны с противостоянием двух управляющих компаний: Кировской и «Аурус».