В Минцифры раскрыли, что всегда будет работать, если недоступен интернет

Крупнейшие российские операторы связи в пилотном режиме сохраняют доступ к ключевым интернет-сервисам во время введения ограничений на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.
«Во время временного ограничения доступа к мобильному интернету мы предприняли меры для поддержки работы наиболее востребованных и необходимых ресурсов», — сказано в сообщении министерства в telegram-канале. Отмечается, что в число доступных ресурсов входят «Госуслуги», сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер Max, сервисы Яндекса, Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официальный сайт платежной системы «Мир», сайты правительства и администрации президента РФ, федеральная платформа дистанционного электронного голосования и сайты ведущих операторов связи.
В ведомстве также пояснили, что список ресурсов не является окончательным и будет расширяться. В настоящее время операторы тестируют технические механизмы поддержки работы этих платформ при ограничениях скорости или приостановке доступа к зарубежным интернет-ресурсам. По словам представителей министерства, подобные меры уже были успешно реализованы в отдельных регионах страны.
В начале августа Минцифры России уже сообщало о запуске пилотного проекта по обеспечению доступа к основным интернет-сервисам во время ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Для этого было создано специальное техническое решение, позволяющее поддерживать работу наиболее востребованных российских сайтов и приложений без дополнительной идентификации пользователей.
