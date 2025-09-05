В Минцифры раскрыли, что всегда будет работать, если недоступен интернет

Минцифры: Max, Mail.ru и «Госуслуги» будут работать всегда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Минцифры отметили, что список всегда доступных сервисов будет расширяться со временем
В Минцифры отметили, что список всегда доступных сервисов будет расширяться со временем Фото:

Крупнейшие российские операторы связи в пилотном режиме сохраняют доступ к ключевым интернет-сервисам во время введения ограничений на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.

«Во время временного ограничения доступа к мобильному интернету мы предприняли меры для поддержки работы наиболее востребованных и необходимых ресурсов», — сказано в сообщении министерства в telegram-канале. Отмечается, что в число доступных ресурсов входят «Госуслуги», сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер Max, сервисы Яндекса, Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официальный сайт платежной системы «Мир», сайты правительства и администрации президента РФ, федеральная платформа дистанционного электронного голосования и сайты ведущих операторов связи.

В ведомстве также пояснили, что список ресурсов не является окончательным и будет расширяться. В настоящее время операторы тестируют технические механизмы поддержки работы этих платформ при ограничениях скорости или приостановке доступа к зарубежным интернет-ресурсам. По словам представителей министерства, подобные меры уже были успешно реализованы в отдельных регионах страны.

В начале августа Минцифры России уже сообщало о запуске пилотного проекта по обеспечению доступа к основным интернет-сервисам во время ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Для этого было создано специальное техническое решение, позволяющее поддерживать работу наиболее востребованных российских сайтов и приложений без дополнительной идентификации пользователей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупнейшие российские операторы связи в пилотном режиме сохраняют доступ к ключевым интернет-сервисам во время введения ограничений на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России. «Во время временного ограничения доступа к мобильному интернету мы предприняли меры для поддержки работы наиболее востребованных и необходимых ресурсов», — сказано в сообщении министерства в telegram-канале. Отмечается, что в число доступных ресурсов входят «Госуслуги», сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер Max, сервисы Яндекса, Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официальный сайт платежной системы «Мир», сайты правительства и администрации президента РФ, федеральная платформа дистанционного электронного голосования и сайты ведущих операторов связи. В ведомстве также пояснили, что список ресурсов не является окончательным и будет расширяться. В настоящее время операторы тестируют технические механизмы поддержки работы этих платформ при ограничениях скорости или приостановке доступа к зарубежным интернет-ресурсам. По словам представителей министерства, подобные меры уже были успешно реализованы в отдельных регионах страны. В начале августа Минцифры России уже сообщало о запуске пилотного проекта по обеспечению доступа к основным интернет-сервисам во время ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Для этого было создано специальное техническое решение, позволяющее поддерживать работу наиболее востребованных российских сайтов и приложений без дополнительной идентификации пользователей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...