В Нижневартовске перекроют дорогу на три дня
В Нижневартовске перекроют дорогу с 25 по 27 августа по проспекту Победы из-за ремонтных дорог. Об этом сообщили в мэрии города.
«С 25 по 27 августа подрядная организация АО „ГК „Северавтодор“ планирует приступить к работам по устройству верхнего слоя из асфальтобетонной смеси. Ремонт будет выполняться по проспекту Победы — от улицы Мира до улицы Ленина“, — сказано в сообщении.
Работы будут производиться в дневное время суток с полным перекрытием движения. Жителей города просят учесть данную информацию при планирования маршрута.
Карта перекрытия дороги
