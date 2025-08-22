В Нижневартовске на несколько дней перекроют дорогу из-за ремонта. Карта

В Нижневартовске перекроют дорогу на три дня
В Нижневартовске перекроют дорогу на три дня Фото:

В Нижневартовске перекроют дорогу с 25 по 27 августа по проспекту Победы из-за ремонтных дорог. Об этом сообщили в мэрии города.

«С 25 по 27 августа подрядная организация АО „ГК „Северавтодор“ планирует приступить к работам по устройству верхнего слоя из асфальтобетонной смеси. Ремонт будет выполняться по проспекту Победы — от улицы Мира до улицы Ленина“, — сказано в сообщении.

Работы будут производиться в дневное время суток с полным перекрытием движения. Жителей города просят учесть данную информацию при планирования маршрута.

Карта перекрытия дороги
Карта перекрытия дороги
Фото:

