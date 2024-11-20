Прокуратуру Пермского края ждет массовая ротация

В прокуратуре Пермского края в 2025 году намечается массовая ротация. Как сообщил источник URA.RU в политэлитах региона, у 15 из 43 районных прокуроров заканчивается предельный срок пребывания в должности. Также новые назначения пройдут в Кизеловской и Ныробской прокуратурах по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
«Раньше была практика, что тем, кто отработал пять лет на посту руководителя в районе, могли продлить срок до десяти. Сейчас такого нет. Пять лет прошло — все, новое назначение», — пояснил источник.
Ротация затронет Александровск, Верещагино, Гайны, Березники, Добрянку, Кочево, Краснокамск, Кунгур, Осу, Оханск, Очер, Соликамск, Уинское, Юсьву, Чердынь. Некоторые руководители районных прокуратур уйдут на пенсию (например, Михаил Третьяков из Краснокамска и Ольга Константинова из Соликамска). Остальных, скорее всего, перетасуют между территориями Прикамья. URA.RU направило запрос в пресс-службу прокуратуры Пермского края. На момент публикации ответ не был получен.
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