«Сейчас здесь помочь надо»: депутат гордумы Екатеринбурга вернулся с СВО

С СВО вернулся депутат гордумы Екатеринбурга Станислав Киселев. На передовую он уходил в четвертый раз в начале 2025 года, став начальником медицинской бригады добровольческого отряда «БАРС- 36» («Сибирь»). Депутат считал, что на тот период был нужнее на фронте. Сейчас он намерен помогать людям на гражданке, заявил политик корреспонденту URA.RU.
«С марта 2022-го года, я считаю, что мое место там. Я себя ассоциирую в первую очередь с экстренной и неотложной медициной. А именно там сейчас в первую очередь нужна эта помощь. Но там требуются не только медицинские знания. Все действия при оказании помощи сопряжены с риском. Почему это кто-то другой должен делать? Но сейчас и здесь помочь надо. Попробовать улучшить положение в гражданской жизни», — объяснил Киселев.
Добавив, что у екатеринбуржцев, в частности участников СВО, накопилось много социальных вопросов, а также касающихся здравоохранения. Их необходимо решать.
На СВО, отметил политик, он встретил много коллег из соседних регионов — глав районов, заместителей, депутатов. Они выполняют задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения.
Первый раз ушел на передовую Киселев (врач-анестезиолог-реаниматолог «Территориально центра медицины катастроф») сразу же после начала СВО, в марте 2022 года. За что имеет государственные и ведомственные награды, в том числе медаль «За отвагу». В апреле 2024 года он подписал контракт с «Барсом», вновь заявив о необходимости помочь раненым на передовой.
