Уральский боец сразится за титул чемпиона мира

Представитель уральского клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин проведет бой за титул чемпиона мира в среднем весе американской лиги Karate Combat. Об этом заявил президент организации Асим Заиди.
«Следующий бой Ильяса пройдет за титул чемпиона мира в среднем весе!» — написал Заиди в соцсетях. Для уральского спортсмена это четвертый бой. До этого он одержал две досрочные победы.
Дата и место предстоящего боя пока не определены. Последний раз титул в среднем весе разыгрывался в мае 2024 года — тогда обладателем пояса стал американец Росс Левайн, который отправил соперника в нокаут ударом хайкик. С тех пор Левайн не выходил на ринг, и имя будущего оппонента Хамзина пока остается неизвестным.
Ильяс Хамзин тренируется на базе Академии единоборств РМК. Он входит в число самых известных профессиональных бойцов России.
