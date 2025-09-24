Уральский боец сразится за титул чемпиона мира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ильяс Хамзин (слева) является одним из самых известных российских бойцов
Ильяс Хамзин (слева) является одним из самых известных российских бойцов Фото:

Представитель уральского клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин проведет бой за титул чемпиона мира в среднем весе американской лиги Karate Combat. Об этом заявил президент организации Асим Заиди.

«Следующий бой Ильяса пройдет за титул чемпиона мира в среднем весе!» — написал Заиди в соцсетях. Для уральского спортсмена это четвертый бой. До этого он одержал две досрочные победы.

Дата и место предстоящего боя пока не определены. Последний раз титул в среднем весе разыгрывался в мае 2024 года — тогда обладателем пояса стал американец Росс Левайн, который отправил соперника в нокаут ударом хайкик. С тех пор Левайн не выходил на ринг, и имя будущего оппонента Хамзина пока остается неизвестным.

Ильяс Хамзин тренируется на базе Академии единоборств РМК. Он входит в число самых известных профессиональных бойцов России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представитель уральского клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин проведет бой за титул чемпиона мира в среднем весе американской лиги Karate Combat. Об этом заявил президент организации Асим Заиди. «Следующий бой Ильяса пройдет за титул чемпиона мира в среднем весе!» — написал Заиди в соцсетях. Для уральского спортсмена это четвертый бой. До этого он одержал две досрочные победы. Дата и место предстоящего боя пока не определены. Последний раз титул в среднем весе разыгрывался в мае 2024 года — тогда обладателем пояса стал американец Росс Левайн, который отправил соперника в нокаут ударом хайкик. С тех пор Левайн не выходил на ринг, и имя будущего оппонента Хамзина пока остается неизвестным. Ильяс Хамзин тренируется на базе Академии единоборств РМК. Он входит в число самых известных профессиональных бойцов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...