Коммунисты устроили скандал в думе Нижневартовска из-за интересов меньшинств

Коммунисты устроили скандал в думе Нижневартовска (ХМАО) из-за интересов меньшинств. Камнем преткновения стала должность зампреда комитета по бюджету, освободившаяся после смерти депутата Галины Гасымовой. Оживленные прения вспыхнули во время заседания комитета.
Член фракции КПРФ Анатолий Криста потребовал справедливости при распределении должностей. «Интересы меньшинств надо тоже учитывать», — возмутился политик.
По его словам, ни один из руководящих постов в гордуме не занимают оппозиционеры, и коммунист поставил это руководству в упрек. В пример привел распределение должностей в других думах ХМАО (правда, умолчав о финале этой истории в окружном парламенте — раскольник Таги-заде, назвавший Югру родиной мигрантов, сначала лишился поста зампреда комитета по соцразвитию, а потом и мандата).
«Мы вас очень услышали, — заявил спикер думы Сатинов. — Но просто вы почему-то в течение четырех лет не нашли времени вступить в комитет». Согласно регламенту, получить руководящую должность может только член комитета.
Криста пытался спорить, но его прервал глава комитета. Позже уязвленный коммунист опубликовал пост на своей странице, где пожаловался избирателям на притеснения. О том, что до последнего года работы созыва ни он, ни его коллега по фракции Степан Повх не пожелали стать членами комитета (в гордуме нет ограничений по количеству объединений на одного депутата — прим. ред.), депутат умолчал.
