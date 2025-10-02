Стало известно, в какие города РФ из Перми будут летать субсидированные рейсы

В соответствии с пояснительной запиской к проекту регионального бюджета на ближайшую трехлетку, на работу воздушного транспорта в Пермском крае в 2026 году будет выделено 218,9 млн рублей из краевой казны. Субсидии планируется направить на авиаперевозки в 14 городов РФ.
«Среди них — Казань, Самара, Тюмень, Сургут, Усинск, Новый Уренгой, Нижневартовск, Когалым, Новосибирск, Ярославль, Минеральные Воды, Махачкала, Калининград и Горно-Алтайск (новое направление). Помимо этого, продолжится поддержка международного авиасообщения с Минском», — сказано в документе.
С 2027 года предполагается расширение перечня субсидируемых направлений за счет включения маршрутов в Нижний Новгород, Волгоград и Владикавказ. В результате размер финансирования ежегодно возрастет до 357,2 млн рублей. Для сравнения, в 2025 году сумма поддержки авиационных перевозок составила 330,3 млн и распространялась на рейсы по 13 направлениям.
Как отмечает Министерство транспорта, изменения в объеме финансирования связаны с показателями работы действующей системы субсидирования. Так, если в 2022 году размер субсидии на одного пассажира составлял порядка 2,5 тысяч рублей, то к концу первого полугодия 2025 года этот показатель снизился до 1,6 тысяч рублей. При этом общее количество перевезенных пассажиров увеличилось.
В 2026 году предполагается перевод наиболее востребованных маршрутов на коммерческое обслуживание в летний период, что отражено в бюджетных параметрах на следующий год. Финансирование на 2027 и 2028 годы заложено с учетом возможного открытия новых маршрутов и необходимости их первоначальной государственной поддержки до момента выхода на устойчивую рентабельность.
