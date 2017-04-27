Как Ямал может стать столицей бунтов вахтовиков

22:16 27 апреля 2017 0

В прошлом году Ямал сотрясли несколько крупных забастовок из-за невыплаченых зарплат Фото: media.gazprom-neft.ru

На Ямале вдвое выросла задолженность фирм по зарплате своим сотрудникам. Сейчас она составляет более 500 миллионов рублей. В должниках — 36 организаций. Тенденции к уменьшению долгов нет. Прокуратура сетует не только на недобросовестных работодателей, но и на халатность окружной трудовой инспекции. Тем временем, в регионе прошло несколько забастовок и не исключено, что они могу повториться.

Прокуратура ЯНАО собрала форум, чтобы обсудить проблему невыплаты зарплат Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

По словам заместителя ямальского прокурора Иосифа Минеева на открытом форуме окружной прокуратуры, самые негативные тенденции наблюдаются в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме. Это объясняется тем, что именно вокруг этих муниципалитетов сосредоточена нефтегазовая промышленность. Основные нарушители так или иначе связаны с этой сферой.

Первый заместитель окружного прокурора Елена Литовченко добавила, что «в большинстве случаев нарушение работодателями трудового кодекса, невыплаты или задержки зарплат не связаны с экономическими явлениями. Нарушения они допускают из корыстных побуждений и личной заинтересованности».

«Идет тенденция к увеличению задолженности, — рассказал „URA.RU“ Иосиф Минеев. — Говорить о том что ситуация успокаивается ни в коей мере нельзя. Мы ориентируем прокуроров городов и районов на то, чтобы они искали новые методы и новые подходы работы с долгами по зарплате».

Представители прокуратуры отмечают, рост протестной активности. С требованиями выплатить зарплату чаще всего выступают приезжие рабочие. «Один из последних случаев произошел в Пуровском районе. Прокурор выехал на место, нашел работодателя, принудил его купить билеты работникам, и в течении суток все работники оказались уже в Омске, где находится их работодатель, где их обманули и бастовали уже там», — рассказывают сотрудники окружной прокуратуры.

Случай не единичный. Среди показательных и нашумевших — прошлогодние забастовки и голодовки сотен работников ЗАО «ТрестСевЗапСпецСтройМонтаж», которых оставили без заработной платы. «Ямал остался [один на один] с проблемой предприятий, которые зарегистрированы в Москве, в Санкт-Петербурге. И никто пальцем из них не пошевелил. Нам пришлось возбуждать дело и потом уже передавать его туда», ­— вспомнил представитель Следственного комитета во время обсуждении проблемы на форуме.

Одна из проблем — низкокачественная работа трудовой инспекции. Представители прокуратуры утверждают, что к ним поступает в разы больше обращений по нарушениям трудового законодательства, чем в окружную инспекцию. И это при том, что для прокуроров эта деятельность хоть и стоит в приоритетах, но не является основной.

Иосиф Минеев отметил, что прокуроры выявили множество нарушений в деятельности трудовой инспекции на Ямале. Их инспектора уклонялись от проведения проверок, обращения граждан рассматривались фиктивно или вообще игнорировались, ответы заявителям давались необоснованные. Руководителю неоднократно выносились представления о устранении нарушений.

В трудовой инспекции с начала года несколько раз сменилось руководство. Сейчас врио руководителя Татьяна Сычева Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Проблемы в трудовой инспекции наблюдаются на притяжении нескольких последних лет. Например, уже около двух лет у структуры нет руководителя. Его замещают временные исполнители. С начала года они сменились уже несколько раз. В январе 2017-го госинспекцию возглавил Александр Попов. До этого он проработал в инспекции несколько лет на более низких должностях. Последние три недели его пост занимает Татьяна Сычева.

Татьяна Михайловна рассказала, что пока только знакомится с деятельностью инспекции на Ямале (раньше она работала в аналогичной структуре в Сургуте) и не владеет всеми данными. Она приводит только статистику первого квартала этого года — было выявлено около 250 нарушений по оплате труда.

По словам Сычевой, появились новые методы борьбы с нерадивыми предпринимателями. В частности, компаниям, задолжавшим зарплаты вахтовикам, запретили работу на территории региона. Однако статистика показательна — принятых мер явно не достаточно и окружным властям нужно искать новые пути решения проблемы. Иначе и этот год может не обойтись без очередной волны голодовок и недовольства среди вахтовиков.