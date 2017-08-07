Нога или жизнь? Что бывает с теми, кто не лечит сосуды

11:00 07 августа 2017 0

Банальный варикоз может привести к фатальным последствиям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге ежегодно проводят 300 ампутаций ноги, а количество тех, кто пережил инфаркт и инсульт, исчисляется тысячами. Все они могли бы избежать этого, если бы вовремя вылечили сосуды, которые сегодня оперируют лазером за считанные минуты. По словам врачей, главное, чтобы пациенты доходили до больницы.

Варикоз — болезнь разбухших вен — называют «болезнью цивилизации». Часть людей получает ее в наследство от родителей (генетическая предрасположенность), но в ряде случаев развитию варикоза способствуют малоподвижный образ жизни современного человека и избыточный вес. О том, насколько серьезно это заболевание, «URA.RU» рассказал заведующий отделением амбулаторной хирургии клиники «РЖД Медицина» в Екатеринбурге (прежнее название — «Дорожная больница») Николай Турмышев.

«Варикоз страшен не сам по себе, он страшен своими осложнениями, — объясняет хирург. — Из-за медленной скорости кровотока в расширенной вене возникают предпосылки для образования тромбов (кровяных сгустков), которые могут привести к серьезным последствиям, вплоть до фатальных случаев. То есть варикоз — болезнь, которая реально может привести к смерти».

Николай Турмышев: «Те, кто не лечит варикоз, могут оказаться на операционном столе» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кроме этого, если не лечить прогрессирующий варикоз, появляются трофические расстройства на коже ног — язвы. «Это больно, и залечить это уже крайне тяжело: врачам приходится предпринимать героические усилия для лечения таких язв, — рассказывает Николай Турмышев. — Хотя на более ранней стадии их можно было бы легко предотвратить».

Для лечения варикоза используются самые передовые методы, как правило — малоинвазивные операции (без разрезов). Например, эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) — когда в просвет вены вводится лазерный световод и под местной анестезией производится ее «сварка» при температуре около 700 градусов. «Человек при этом ничего не чувствует, — замечает врач. — После ЭВЛК он встает с операционного стола и идет по своим делам».

Если необходимо, то проводится второй этап лечения — склеротерапия: венозные «сеточки» убираются с помощью уколов. «Склеротерапии хватает лет на 5-7, для нее это — предел метода, — говорит Турмышев. — Я иногда сравниваю сосудистых хирургов со стоматологами.

Если вы один раз попали к зубному, то должны раз в год появиться снова. Так и у флеболога: в этом году все в порядке, на следующий появилась одна венка — сделали склеротерапию и прощаемся еще на год».

Если склеротерапия по каким-то причинам не показана, пациенту могут предложить другую операцию — мини-флебэктомию: удаление притоков, которое делается через проколы в коже, не требующие ушивания. «Вся продолжительность процедуры — 20-25 минут, — отмечает хирург. — По окончании процедуры человек, получив рекомендации, уходит домой и приходит дня через два для контрольного УЗИ».

Мужчинам проверить, есть ли отеки на ногах, достаточно легко: достаточно приспустить носок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главная проблема, по мнению Турмышева, в том, что опасность варикоза в России недооценивают. «Нашим людям это свойственно — такова ментальность населения, — говорит врач. — Если в Европе человек побежит к флебологу при первых симптомах (сеточка, звездочки на коже), у нас люди махнули на это рукой и забыли. А ведь сеточка — это лишь вершина айсберга, признак того, что есть проблема с венами». Особенно невнимательны к себе мужчины — они, по словам медиков, «тянут до последнего». Нередко на прием к флебологу мужчин приводят женщины.

«Если есть измененные вены, появились узлы, отеки — это повод показаться врачу. Не обязательно вам сразу порекомендуют операцию: если ситуация не очень страшная или если пациент не настроен, то, возможно, подойдет и консервативное лечение — например, компрессионный трикотаж (женщинам — колготки, мужчинам — гольфы). Например, нам, врачам, приходится помногу стоять, и мы сами носим такие гольфы», — признается Турмышев.

С ним согласны и его коллеги-хирурги, оперирующие другую часть сосудистой системы — артерии (уже в условиях стационара) и борющиеся с атеросклерозом. «Артерии лежат глубоко (как правило, под мышцами), и кровь там течет с большой скоростью, — объясняет хирург Борис Веселов. — В местах деления артерий образуются атеросклеротические (или холестериновые) бляшки. Они суживают просвет артерии и могут приводить к серьезным повреждениям.

От бляшки, когда она рыхлая, может оторваться ее наружная часть (покрышка бляшки) и привести к закупорке артерии в головном мозге и, соответственно, к инсульту».

Есть операция, позволяющая избежать этих страшных последствий — каротидная эндартерэктомия (удаление бляшки из сонной артерии). Во всем мире эта операция применяется очень широко — ее делают в десятки раз больше, чем в России. «Потребность в таких операциях очень большая и у нас в стране, но за рубежом этих пациентов вовремя отслеживают, а у нас такие пациенты попадают на операцию, как правило, уже после инсульта», — замечает Веселов.

При атеросклерозе дистанция безболевой ходьбы со временем все больше сокращается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Такие операции могут делаться как открытым, так и закрытым способом: через пункцию (прокол) в артерии где-нибудь на бедре вводится специальный «баллон», который подводится к нужному месту в сонной артерии. Есть операции по протезированию сосудов (вместо поврежденного участка артерии используется шунт), а также стентирование (внутрь артерии вставляется стент — каркас из металлической сетки, который ее держит). «Стентирование — это тренд в современной медицине, таких операций все больше, а открытых операций все меньше», — замечает врач.

Понять, что человеку пора к сосудистому хирургу, довольно просто: при венозных проблемах отек или выпирающие вены хорошо видны. С артериями еще проще: об их заболевании чаще всего свидетельствует так называемая перемежающаяся хромота. «Человек проходит 100-200 метров, у него возникает нестерпимая боль, и приходится останавливаться: кровь туда не поступает, и в мышцах скапливается молочная кислота», — объясняет хирург Веселов.

Чем больше закупоривается артерия, тем больше сокращается дистанция безболевой ходьбы: 50 метров, 30, 20. «Потом человек с трудом ходит по дому, потом не может спать: в горизонтальном положении критически снижается приток крови к ногам, и спать приходится сидя, — рассказывает врач. — Когда такой пациент приходит к нам, сделать что-либо очень сложно: это уже финиш заболевания. Кровоток совсем перестает поступать, ткани начинают отмирать, начинается гангрена, и ногу приходится ампутировать».

«Количество ампутаций в городе не снижается, — с горечью констатирует заведующий отделением сосудистой хирургии клиники «РЖД Медицина» в Екатеринбурге Сергей Иванин. — Высокие ампутации (выше колена) как были на уровне 300 в год, так и остаются.

Про низкие ампутации я даже не говорю. Как правило, это уже инвалидность, люди теряют обычный образ жизни, у таких людей — повышенная смертность (иногда — до 60% в течение года)».

Сергей Иванин — автор метода «артерилизации по венам» и один из немногих хирургов, кто может может проводить такую операцию. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но даже тех, кто уже «приговорен» к ампутации, можно спасти — в «Дорожной больнице» разработана специальная методика «артерилизации по венам» (врач Иванин, разработавший этот метод и защитивший на эту тему диссертацию — один из немногих хирургов на Урале, делающих подобные операции). «Через вены мы доводим артериальный кровоток до мышц голени: мышцам ведь без разницы, откуда придет кровь, богатая кислородом — лишь бы они выжили, — объясняет Сергей Леонидович суть метода. — Это позволяет совершенно точно сохранить коленный сустав, а иногда — и нижние конечности».

За несколько лет Иванин и его команда прооперировали таким образом 217 человек — у 93% удалось полностью сохранить ноги. И это — не только железнодорожники (в обществе сложился стереотип, что «Дорожная больница» обслуживает только сотрудников РЖД, но сегодня это у же не так). «Мы берем таких пациентов и по направлениям от Минздрава — лишь бы такие пациенты доходили до нас! — говорит хирург. — Любой человек с такой проблемой может приехать к нам в отделение — и мы никому не откажем. Каждое утро я нахожусь в отделении, если есть заболевание в области сосудов или угроза ампутации — дверь моего кабинета всегда открыта».

По словам Иванина, атеросклероз в последние годы стал резко «молодеть».

«Холестериновые бляшки появляются у молодых мужчин: представьте, парню 20 с небольшим лет, а у него — такие проблемы! — замечает врач. — Системы, чтобы диагностировать это на ранних стадиях, нет — выявляется все это случайно».

Есть специфические проблемы и у женщин — так называемое тазовое полнокровие. «Это варикоз, но не на ногах, а прямо на животе — в малом тазу, — объясняет Сергей Иванин. — В норме там венка 2 мм, но мы видим расширение до 12 мм! Особенно этим страдают после вторых родов: это постоянные боли, проблемы по женской части, что чревато бесплодием. Часто ставят диагноз „эндометриоз“, но его лечение неэффективно. У нас разработана операция, проводимая с помощью лазера, излечение — 100%. Раньше с этим ездили только за границу — сейчас делаем мы».

Третья группа сосудистых заболеваний, которыми в городе почти никто не занимается — лимфостазы (в народе это называют «слоновость»). В «Дорожной больнице» в Екатеринбурге есть специальный комплекс для их лечения фыва

Но особой заботы, по мнению врача, требуют пожилые пациенты. «В регионе много центров ишемического инсульта, но туда привозят уже со свершившимся инсультом, а после него жизнь уже совсем другая! Нам хотелось бы „ловить“ этих пациентов „до того как“. Лучше под местной анестезией сделать операцию за 20 минут — зато мы спасем человеку жизнь и весь его образ жизни: сад-огород, дети-внуки».

Поэтому главное пожелание медика — чтобы дети привозили своих родителей в больницу. «Сами пожилые люди не очень-то стремятся идти на обследование — эта забота должна лечь на детей: пусть хотя бы раз в год приведут на диагностику, — говорит Сергей Иванин. — Особенно, если появилось снижение остроты зрения, памяти, шум в голове — надо немедленно идти к нам. Не надо бояться этих операций: с выключением сознания (под общим наркозом) мы сейчас почти не оперируем: человек находится в сознании, мы общаемся с ним во время всех манипуляций».

Профилактика проблем с сосудами — активный образ жизни, умеренные физические нагрузки (особенно рекомендуются баня и бассейн) и правильное питание.

«Мы живем на Урале, а не на Средиземноморье, но хотелось бы больше солнца, фруктов и видеть на прилавках морскую рыбу и рыбопродукты по доступным ценам: они содержат Омега-3 жирную кислоту (попросту рыбий жир), — рассказывает врач.

— Когда обследовали популяцию эскимосов на Аляске, обнаружили, что, несмотря на суровые погодные условия, атеросклероза у них почти ни у кого нет: они получают Омега 3 жирные кислоты по 1200 мг в сутки (в разы больше, чем мы)».

Раньше в клинике «РЖД Медицина» в Екатеринбурге лечили только работников железной дороги. Сегодня больница открыла двери для всех желающих Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Для поддержания нормального артериального давления медики рекомендуют время от времени пропивать специальные лекарства-дезагреганты — особенно тем, кто старше 40-50 лет. «Кардиомагнил по 75 микрограмм, тромбоаз по 100 кмг, Магне B6 — с помощью таких препаратов человек защищает себя: неизвестно, в какой день условия (психоэмоциональные, погодные) сложатся для него неблагоприятно и его организм даст сбой, — говорит хирург. — К нам часто привозят с дачных участков: люди попадают к нам из теплиц, где духота».

Но никакие меры профилактики не отменяют необходимости контролировать состояние своего здоровья. «Мы бы хотели, чтобы не было 300 ампутаций в год, чтобы как можно меньше людей попадали в больницы с инсультами — надо упреждать все эти вещи, — говорит Сергей Иванин. — Главное — попасть на прием к специалисту, а уж при собеседовании мы сами со всем разберемся: направим на диагностику, поставим диагноз. По большому счету, после сорока лет все должны проходить обследование у сосудистого хирурга — особенно курильщики! (у которых страдает транспортная функция холестерина). А дети — привести за руку своих пожилых родителей».