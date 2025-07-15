15 июля 2025

Екатеринбуржец протаранил шаурмичную на одной из остановок города. Фото

В Екатеринбурге автомобиль въехал в кафе на улице Посадская
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель «Жигули» не смог вписаться в поворот
Водитель «Жигули» не смог вписаться в поворот Фото:

На пересечении улиц Пальмира Тольятти и Посадской водитель «Жигули» не вписался в поворот и протаранил точку продажи шаурмы. В этот момент внутри находись три человека. Об этом сообщает очевидец URA.RU.

«При повороте не справился с управлением и влетел в остановочный комплекс с точкой быстрого питания. В кафе сидело три человека, мужчину с порезами лица стеклом госпитализировали. Водитель и пассажир автомобиля не пострадали», — заявил собеседник агенства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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На пересечении улиц Пальмира Тольятти и Посадской водитель «Жигули» не вписался в поворот и протаранил точку продажи шаурмы. В этот момент внутри находись три человека. Об этом сообщает очевидец URA.RU. «При повороте не справился с управлением и влетел в остановочный комплекс с точкой быстрого питания. В кафе сидело три человека, мужчину с порезами лица стеклом госпитализировали. Водитель и пассажир автомобиля не пострадали», — заявил собеседник агенства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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