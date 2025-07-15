На пересечении улиц Пальмира Тольятти и Посадской водитель «Жигули» не вписался в поворот и протаранил точку продажи шаурмы. В этот момент внутри находись три человека. Об этом сообщает очевидец URA.RU.
«При повороте не справился с управлением и влетел в остановочный комплекс с точкой быстрого питания. В кафе сидело три человека, мужчину с порезами лица стеклом госпитализировали. Водитель и пассажир автомобиля не пострадали», — заявил собеседник агенства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!