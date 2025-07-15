15 июля 2025

Свердловчанин потратил 15 рублей и стал миллионером

Житель Свердловской области выиграл в лотерею 1,6 млн, купив билет за 15 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, столото, государственные лотереи
Счастливца ждут в лотерейном центре Фото:

Житель Свердловской области выиграл 1,6 миллионов, купив счастливый билет всего за 15 рублей. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото».

«15 июля в 9362-м тираже государственной лотереи „Остатки сладки“ был разыгран суперприз — 1 616 358 рублей. Победителем стал житель Свердловской области. О нем пока лишь известно, что участник купил билет за 15 рублей на сайте „Столото“», — объяснили представители компании.

Пока счастливчик не обратился за выигрышем. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. Сотрудники гослотереи напомнили, что общий срок обращения для получения приза через лотерейный центр — 3,5 года с даты проведения тиража.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Свердловской области выиграл 1,6 миллионов, купив счастливый билет всего за 15 рублей. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». «15 июля в 9362-м тираже государственной лотереи „Остатки сладки“ был разыгран суперприз — 1 616 358 рублей. Победителем стал житель Свердловской области. О нем пока лишь известно, что участник купил билет за 15 рублей на сайте „Столото“», — объяснили представители компании. Пока счастливчик не обратился за выигрышем. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. Сотрудники гослотереи напомнили, что общий срок обращения для получения приза через лотерейный центр — 3,5 года с даты проведения тиража.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...