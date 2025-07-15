Свердловчанин потратил 15 рублей и стал миллионером

Житель Свердловской области выиграл 1,6 миллионов, купив счастливый билет всего за 15 рублей. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото».
«15 июля в 9362-м тираже государственной лотереи „Остатки сладки“ был разыгран суперприз — 1 616 358 рублей. Победителем стал житель Свердловской области. О нем пока лишь известно, что участник купил билет за 15 рублей на сайте „Столото“», — объяснили представители компании.
Пока счастливчик не обратился за выигрышем. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. Сотрудники гослотереи напомнили, что общий срок обращения для получения приза через лотерейный центр — 3,5 года с даты проведения тиража.
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