Развлечения Свердловчанин потратил 15 рублей и стал миллионером Житель Свердловской области выиграл в лотерею 1,6 млн, купив билет за 15 рублей 16 июля 2025 в 11:04 Размер текста - 17 + Счастливца ждут в лотерейном центре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Свердловской области выиграл 1,6 миллионов, купив счастливый билет всего за 15 рублей. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». «15 июля в 9362-м тираже государственной лотереи „Остатки сладки“ был разыгран суперприз — 1 616 358 рублей. Победителем стал житель Свердловской области. О нем пока лишь известно, что участник купил билет за 15 рублей на сайте „Столото“», — объяснили представители компании. Пока счастливчик не обратился за выигрышем. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. Сотрудники гослотереи напомнили, что общий срок обращения для получения приза через лотерейный центр — 3,5 года с даты проведения тиража. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Житель Свердловской области выиграл 1,6 миллионов, купив счастливый билет всего за 15 рублей. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». «15 июля в 9362-м тираже государственной лотереи „Остатки сладки“ был разыгран суперприз — 1 616 358 рублей. Победителем стал житель Свердловской области. О нем пока лишь известно, что участник купил билет за 15 рублей на сайте „Столото“», — объяснили представители компании. Пока счастливчик не обратился за выигрышем. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. Сотрудники гослотереи напомнили, что общий срок обращения для получения приза через лотерейный центр — 3,5 года с даты проведения тиража. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям