Потерявшего речь на СВО солдата из Екатеринбурга не могут уволить со службы

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У бойца случился инфаркт на передовой (архивное фото)
У бойца случился инфаркт на передовой (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащего из Екатеринбурга, потерявшего речь после инсульта в зоне спецоперации на Украине, не могут уволить из армии. У солдата не получается пройти военно-врачебную комиссию, так как, по мнению специалистов, он не долечен, а долечить его не могут, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

"Во время службы «за лентой» у него случился инсульт, после которого он потерял речь. Разговаривать вообще не может по сей день. В целом есть понимание, что с таким состоянием здоровья человеку служить проблематично", — написал депутат в своем telegram-канале.

Иванов назвал ситуацию "замкнутым кругом" — неврологи отправляют бойца к психиатрам, а те "разводят руками" и возвращают к коллегам. Это не позволяет мужчине попасть на ВВК.

В конце концов депутат направил запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны. "Ненормально, когда потерявший речь участник СВО продолжает нести военную службу", — отметил он.

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Военнослужащего из Екатеринбурга, потерявшего речь после инсульта в зоне спецоперации на Украине, не могут уволить из армии. У солдата не получается пройти военно-врачебную комиссию, так как, по мнению специалистов, он не долечен, а долечить его не могут, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. "Во время службы «за лентой» у него случился инсульт, после которого он потерял речь. Разговаривать вообще не может по сей день. В целом есть понимание, что с таким состоянием здоровья человеку служить проблематично", — написал депутат в своем telegram-канале. Иванов назвал ситуацию "замкнутым кругом" — неврологи отправляют бойца к психиатрам, а те "разводят руками" и возвращают к коллегам. Это не позволяет мужчине попасть на ВВК. В конце концов депутат направил запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны. "Ненормально, когда потерявший речь участник СВО продолжает нести военную службу", — отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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