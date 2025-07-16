Потерявшего речь на СВО солдата из Екатеринбурга не могут уволить со службы

Военнослужащего из Екатеринбурга, потерявшего речь после инсульта в зоне спецоперации на Украине, не могут уволить из армии. У солдата не получается пройти военно-врачебную комиссию, так как, по мнению специалистов, он не долечен, а долечить его не могут, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
"Во время службы «за лентой» у него случился инсульт, после которого он потерял речь. Разговаривать вообще не может по сей день. В целом есть понимание, что с таким состоянием здоровья человеку служить проблематично", — написал депутат в своем telegram-канале.
Иванов назвал ситуацию "замкнутым кругом" — неврологи отправляют бойца к психиатрам, а те "разводят руками" и возвращают к коллегам. Это не позволяет мужчине попасть на ВВК.
В конце концов депутат направил запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны. "Ненормально, когда потерявший речь участник СВО продолжает нести военную службу", — отметил он.
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