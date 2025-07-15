В Свердловской области пропадет телевидение

В нескольких городах Свердловской области 16 и 17 июля ожидаются кратковременные сбои в теле- и радиовещании. Это связано с профилактическими работами на вышках. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения.
Сегодня в Серове с 06:00 до 12:00 не работают «Волна ФМ» и РК «Благодать», а в Красноуфимске сбои с 08:00 до 15:00 затронут каналы, относящиеся РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Волна ФМ», «Воскресение», «Маруся ФМ». Аналогичные каналы на следующий день с 06:00 до 15:00 отключат в Нижних Сергах.
К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.
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