Где бесплатно смотреть фильмы под открытым небом: топ летних кинотеатров Екатеринбурга

С приходом теплой погоды в Екатеринбурге начинают запускать летние кинотеатры. Горожане могут бесплатно посмотреть любимые фильмы, единственное, что требуется от зрителей, — наличие пледа или коврика. Топ мест, где под открытым небом можно насладиться кинокартинами, — в подборке URA.RU.
Кинотеатр в Саду Нурова
Показы проводят на улице Чапаева, 1, также бывают выездные киносеансы: например, в середине июня организаторы устроили просмотр на мысе Гамаюн (Визовский пруд). Горожанам советуют брать раскладной стул или кресло, подушки или пледы, потому что количество сидячих мест ограничено. Вход бесплатный, показы проходят после 22:00.
Кинотеатр в Преображенском парке
Для жителей Академического района вновь становится доступным кинотеатр в парке. Всех желающих приглашают на бесплатные сеансы, они проходят в белом шатре. Зрителям советуют брать с собой коврики и пледы.
«Кинолето УБРиР»
Кинотеатр в парке Маяковского открывается с 4 июля и проработает полтора месяца. Всех желающих будут ждать на бесплатные показы каждый вечер, по выходным — весь день. Афиши пока нет, но организаторы обещают все рассказать в ближайшее время. В прошлом году в день открытия горожан ждали квизы, лекции и встречи со спикерами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!