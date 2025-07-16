В Екатеринбурге нашли тонны зараженных нектаринов в партии из Узбекистана

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Плоды отправили на обеззараживание
Плоды отправили на обеззараживание Фото:

В Екатеринбурге специалисты Россельхознадзора выявили в крупной партии нектаринов из Узбекистана карантинный вредитель — восточную плодожорку. Зараженными оказались около шести тонн продукции, рассказали в пресс-службе ведомства.

«При досмотре 20,2 тонны нектаринов, ввезенных в Свердловскую область из Узбекистана, Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора обнаружен вредный карантинный объект», — пояснили там. Живых личинок нашли в 5,6 тоннах нектаринов.

Опасную продукцию отправили на обеззараживание. Такое решение приняли представители иностранной организации, поставившей товар.

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В Екатеринбурге специалисты Россельхознадзора выявили в крупной партии нектаринов из Узбекистана карантинный вредитель — восточную плодожорку. Зараженными оказались около шести тонн продукции, рассказали в пресс-службе ведомства. «При досмотре 20,2 тонны нектаринов, ввезенных в Свердловскую область из Узбекистана, Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора обнаружен вредный карантинный объект», — пояснили там. Живых личинок нашли в 5,6 тоннах нектаринов. Опасную продукцию отправили на обеззараживание. Такое решение приняли представители иностранной организации, поставившей товар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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