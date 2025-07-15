15 июля 2025

Назван топ самых многолюдных свердловских водоемов

Белоярское водохранилище стало популярным местом для отдыха у свердловчан
© Служба новостей «URA.RU»
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У водоемов люди не только купаются, но и останавливаются с палатками
У водоемов люди не только купаются, но и останавливаются с палатками Фото:

В 2025 году одним из самых популярных водоемов для отдыха у свердловчан стало Белоярское водохранилище. Такими данными с URA.RU поделились представители компании «МегаФона». При этом излюбленный отдыхающими Верх-Исетский пруд из топа пропал

«Самыми популярными у свердловчан этим летом стали следующие локации: озера Таватуй, Шарташ, Балтым, Волчихинское и Белоярское водохранилища. Лидеры сохраняют свои позиции уже несколько лет, но Белоярское водохранилище еще в прошлом году не входило в топ-5», — рассказали в пресс-службе.

Также свердловчане активно интересуются озерами в соседней Челябинской области. В пятерку наиболее популярных локаций входят Малые Аллаки, Калды, Кременкуль, Первое, Увильды.

В Свердловской области из 118 пляжей купаться разрешено только на семи. Полный список безопасных мест — в материале URA.RU

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В 2025 году одним из самых популярных водоемов для отдыха у свердловчан стало Белоярское водохранилище . Такими данными с URA.RU поделились представители компании «МегаФона». При этом излюбленный отдыхающими Верх-Исетский пруд из топа пропал.  «Самыми популярными у свердловчан этим летом стали следующие локации: озера Таватуй, Шарташ, Балтым, Волчихинское и Белоярское водохранилища. Лидеры сохраняют свои позиции уже несколько лет, но Белоярское водохранилище еще в прошлом году не входило в топ-5», — рассказали в пресс-службе. Также свердловчане активно интересуются озерами в соседней Челябинской области. В пятерку наиболее популярных локаций входят Малые Аллаки, Калды, Кременкуль, Первое, Увильды. В Свердловской области из 118 пляжей купаться разрешено только на семи. Полный список безопасных мест — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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