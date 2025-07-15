Назван топ самых многолюдных свердловских водоемов

В 2025 году одним из самых популярных водоемов для отдыха у свердловчан стало Белоярское водохранилище. Такими данными с URA.RU поделились представители компании «МегаФона». При этом излюбленный отдыхающими Верх-Исетский пруд из топа пропал.
«Самыми популярными у свердловчан этим летом стали следующие локации: озера Таватуй, Шарташ, Балтым, Волчихинское и Белоярское водохранилища. Лидеры сохраняют свои позиции уже несколько лет, но Белоярское водохранилище еще в прошлом году не входило в топ-5», — рассказали в пресс-службе.
Также свердловчане активно интересуются озерами в соседней Челябинской области. В пятерку наиболее популярных локаций входят Малые Аллаки, Калды, Кременкуль, Первое, Увильды.
В Свердловской области из 118 пляжей купаться разрешено только на семи. Полный список безопасных мест — в материале URA.RU.
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