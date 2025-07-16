Уральский меценат помог снять международные санкции с российского бокса. Фото

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WBA окончательно вернулась в Россию
WBA окончательно вернулась в Россию Фото:

Промоутерская компания RCC Boxing Promotions (создана основателем Русской медной компании, меценатом Игорем Алтушкиным) и Всемирная боксерская ассоциация WBA подписали соглашение о сотрудничестве. RCC стала титульным партнером первой в истории конвенции WBA Europe, которая стартовала 16 июля в Мадриде (Испания).

Конвенция открывает серию континентальных конференций, которые помогут WBA в развитии профессионального бокса в разных регионах Европы. В июле этого года WBA окончательно вернулась в Россию и открыла дорогу российскому профессиональному боксу. Более того, супервайзер WBA и вице-председатель Чемпионского комитета WBA Джулио Тайм вместе с судейским корпусом лично прилетал в Екатеринбург на вечер бокса RCC, где были определены временный чемпион мира WBA, два золотых чемпиона WBA и три претендента на титулы чемпионов мира.

«У России большие боксерские традиции. Мы готовы проводить много шоу здесь и надеемся, что станет еще больше чемпионов мира из России. У нас есть свой собственный чемпионский комитет, в который обратился российский промоутер Герман Титов. Он подал прошение открыть дорогу российскому профессиональному боксу, и наш комитет проголосовал за это решение», — говорил Тайм во время своего визита в Россию.

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Промоутерская компания RCC Boxing Promotions (создана основателем Русской медной компании, меценатом Игорем Алтушкиным) и Всемирная боксерская ассоциация WBA подписали соглашение о сотрудничестве. RCC стала титульным партнером первой в истории конвенции WBA Europe, которая стартовала 16 июля в Мадриде (Испания). Конвенция открывает серию континентальных конференций, которые помогут WBA в развитии профессионального бокса в разных регионах Европы. В июле этого года WBA окончательно вернулась в Россию и открыла дорогу российскому профессиональному боксу. Более того, супервайзер WBA и вице-председатель Чемпионского комитета WBA Джулио Тайм вместе с судейским корпусом лично прилетал в Екатеринбург на вечер бокса RCC, где были определены временный чемпион мира WBA, два золотых чемпиона WBA и три претендента на титулы чемпионов мира. «У России большие боксерские традиции. Мы готовы проводить много шоу здесь и надеемся, что станет еще больше чемпионов мира из России. У нас есть свой собственный чемпионский комитет, в который обратился российский промоутер Герман Титов. Он подал прошение открыть дорогу российскому профессиональному боксу, и наш комитет проголосовал за это решение», — говорил Тайм во время своего визита в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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