Почему русских переселенцев, живущих в Свердловской области, депортируют из РФ

Героически погибшего на СВО свердловского штурмовика лишили гражданства РФ

В регионе было несколько случаев с депортацией русских (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области в последние годы неоднократно фиксировались громкие случаи, связанные с депортацией этнических русских, прибывших из стран бывшего Советского Союза. Эти истории привлекли внимание широкой общественности, правозащитных организаций, депутатов всех уровней и представителей местной власти, вызвав дискуссию о необходимости совершенствования миграционного законодательства и усиления защиты прав соотечественников. Подробности — в материале URA.RU.

Угроза депортации для участников специальной военной операции

Среди оказавшихся под угрозой выдворения из России — участники специальной военной операции. В частности, уроженец Казахстана Рафис Б., проживающий в Екатеринбурге более четверти века, столкнулся с риском депортации из-за неурегулированных вопросов с оформлением российского гражданства. Проблема до сих не решена. Сам военнослужащий намерен в ближайшее время вновь отправиться на передовую.

Похожая ситуация произошла с Андреем, выходцем из Узбекистана, который после натурализации был лишен гражданства в период службы на фронте. Солдат погиб, не дождавшись восстановления статуса. Только после его гибели гражданство было возвращено посмертно.

Судебная практика: отмена и пересмотр решений о депортации

В большинстве случаев суды стремятся прийти к компромиссному решению, чтобы избежать крайних мер (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В регионе неоднократно выносились судебные решения о депортации за нарушение миграционных правил. Один из наиболее резонансных случаев — дело Эдуарда Суханова, многодетного отца и гражданина Казахстана, который более 20 лет проживал на Урале. Несмотря на беременность супруги, ожидавшей пятого ребенка, суд постановил выдворить его за несвоевременное переоформление регистрации.

Другой пример — дело гражданки Киргизии Оксаны Фарафоновой и ее дочери-инвалида. Туринский районный суд назначил выдворение за нарушение миграционных требований. Однако впоследствии Свердловский областной суд отменил это решение, заменив его на обязательные работы, приняв во внимание семейные обстоятельства.

Большой общественный резонанс вызвал также случай семьи Морозовых из Екатеринбурга, проживающей в городе с 2017 года. Семье грозила депортация из-за просрочки оформления документов. Дело получило широкий отклик: депутат Государственной думы Максим Иванов тогда направил запрос в МВД с просьбой пересмотреть решение.

Реакция властей и правозащитного сообщества

Татьяна Мерзлякова регулярно принимает участие в разрешении ситуаций, связанных с угрозой высылки русских из страны (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В связи с ростом числа подобных инцидентов уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила с инициативой об усиленной защите иностранных граждан русского происхождения. По ее мнению, представители данной группы часто оказываются в уязвимом положении из-за бюрократических сложностей и пробелов в миграционном регулировании.

Причины возникновения конфликтов с законом

Основными причинами возникновения подобных сложных ситуаций для переселенцев являются несвоевременное оформление необходимых документов, просрочка сроков регистрации по месту пребывания, а также отсутствие официального трудоустройства. Зачастую переселенцы сталкиваются с трудностями при взаимодействии с госорганами. Они также недостаточно проинформированы о действующих требованиях российского законодательства, особенно в сфере миграционного учета. Эта неинформированность и нарушение установленных норм приводят к негативным последствиям.

Тенденции и перспективы

Благодаря активному вмешательству общественности, правозащитных организаций и органов власти во многих случаях действительно удается добиться отмены решений о депортации. Эти успехи являются важным свидетельством силы гражданского общества и его способности влиять на судьбы людей, а также демонстрируют готовность системы к пересмотру и соблюдению гуманитарных принципов. Тем не менее для переселенцев по-прежнему актуальными остаются глубокие и системные вопросы, касающиеся их долгосрочного положения: легализация статуса, получение гражданства и корректное оформление всех необходимых документов.