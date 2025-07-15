15 июля 2025

Школьницы Нижнего Тагила прошли в финал всероссийского конкурса

Ученицы из Нижнего Тагила вышли в финал конкурса «Большая перемена»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьницы отправятся в лагерь «Артек»
Школьницы отправятся в лагерь «Артек» Фото:

Две школьницы из Нижнего Тагила прошли в финал всероссийского конкурса "Большая перемена". Девочки отправятся в "Артек" вместе с ребятами из других школ России. Учениц поздравил мэр города Владислав Пинаев в своем telegram-канале.

"Учащиеся школ №90 и №100 Виктория Плешкун и София Борисова стали финалистками всероссийского конкурса «Большая перемена». В числе 700 школьников они отправятся в детский центр «Артек»", — написал глава города.

Мэр Пинаев также отметил, что учащиеся регулярно участвуют в конкурсе. В этом году сразу 465 школьников Нижнего Тагила испытали себя в рамках "Большой перемены".

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Две школьницы из Нижнего Тагила прошли в финал всероссийского конкурса "Большая перемена". Девочки отправятся в "Артек" вместе с ребятами из других школ России. Учениц поздравил мэр города Владислав Пинаев в своем telegram-канале. "Учащиеся школ №90 и №100 Виктория Плешкун и София Борисова стали финалистками всероссийского конкурса «Большая перемена». В числе 700 школьников они отправятся в детский центр «Артек»", — написал глава города. Мэр Пинаев также отметил, что учащиеся регулярно участвуют в конкурсе. В этом году сразу 465 школьников Нижнего Тагила испытали себя в рамках "Большой перемены".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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