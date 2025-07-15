Школьницы Нижнего Тагила прошли в финал всероссийского конкурса

Две школьницы из Нижнего Тагила прошли в финал всероссийского конкурса "Большая перемена". Девочки отправятся в "Артек" вместе с ребятами из других школ России. Учениц поздравил мэр города Владислав Пинаев в своем telegram-канале.
"Учащиеся школ №90 и №100 Виктория Плешкун и София Борисова стали финалистками всероссийского конкурса «Большая перемена». В числе 700 школьников они отправятся в детский центр «Артек»", — написал глава города.
Мэр Пинаев также отметил, что учащиеся регулярно участвуют в конкурсе. В этом году сразу 465 школьников Нижнего Тагила испытали себя в рамках "Большой перемены".
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