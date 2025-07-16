Кремлевский куратор прилетел в Екатеринбург из-за выборов

В Екатеринбурге 16 июля работает сотрудник администрации президента РФ, один из кураторов региона. По данным URA.RU, у него запланированы отдельные встречи с врио губернатора Денисом Паслером и политическим вице-губернатором Олегом Чемезовым.
«Главная цель визита — проверка хода избирательной кампании», — поделился осведомленный источник агентства. Стратегию кампании еще в мае Чемезов согласовал в АП. Однако, отмечают сразу несколько источников URA.RU, сейчас она терпит определенные корректировки.
«До сих пор не согласована программа Паслера для листовок, был простой в выпуске новых АПМ (агитационно-пропагандистских материалов, — прим. URA.RU)», — поделился другой собеседник. Определенное влияние на принятие решений имеет глава штаба общественной поддержки Паслера, бывший премьер свердловского правительства Алексей Воробьев. В технологический штаб он не входит, но глава региона к его советам активно прислушивается.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября. Документы о выдвижении подали Паслер, депутат заксо Рант Агаджанян («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»), депутат ГД Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»). Подробнее о каждом — в отдельном материале URA.RU.
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