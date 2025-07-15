Женщину с маленьким ребенком экстренно доставили в Екатеринбург. Фото

16 июля 2025 в 10:36 Размер текста - 17 +

Женщину доставили в тяжелом состоянии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Центральную городскую больницу №20 Екатеринбурга поступила молодая женщина в крайне тяжелом состоянии. У пациентки было диагностировано острое внутреннее кровотечение, угрожающее жизни. Вместе с ней в больницу приехала ее трехлетняя дочь — оставить ребенка дома было не с кем. Врачи и персонал ЦГБ №20 действовали максимально оперативно. «Осмотр пациентки занял считанные секунды, диагноз был поставлен точно, а в результате операции удалось остановить внутреннее кровотечение и стабилизировать состояние», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава. Пока врачи боролись за жизнь молодой мамы, сотрудники приемного отделения и медсестры позаботились о ее дочери. Малышку отвели в отдельную комнату, где создали для нее максимально комфортные условия: принесли игрушки и окружили заботой. Это помогло ребенку чувствовать себя в безопасности, несмотря на стрессовую ситуацию. Благодаря профессионализму врачей и слаженной работе всего медицинского персонала состояние женщины быстро стабилизировалось. Уже через несколько дней после операции молодую маму выписали домой. Фото: telegram-канал свердловского минздрава Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центральную городскую больницу №20 Екатеринбурга поступила молодая женщина в крайне тяжелом состоянии. У пациентки было диагностировано острое внутреннее кровотечение, угрожающее жизни. Вместе с ней в больницу приехала ее трехлетняя дочь — оставить ребенка дома было не с кем. Врачи и персонал ЦГБ №20 действовали максимально оперативно. «Осмотр пациентки занял считанные секунды, диагноз был поставлен точно, а в результате операции удалось остановить внутреннее кровотечение и стабилизировать состояние», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава. Пока врачи боролись за жизнь молодой мамы, сотрудники приемного отделения и медсестры позаботились о ее дочери. Малышку отвели в отдельную комнату, где создали для нее максимально комфортные условия: принесли игрушки и окружили заботой. Это помогло ребенку чувствовать себя в безопасности, несмотря на стрессовую ситуацию. Благодаря профессионализму врачей и слаженной работе всего медицинского персонала состояние женщины быстро стабилизировалось. Уже через несколько дней после операции молодую маму выписали домой.