15 июля 2025

Женщину с маленьким ребенком экстренно доставили в Екатеринбург. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург , машина скорой помощи, скорая помощь
Женщину доставили в тяжелом состоянии (архивное фото) Фото:

В Центральную городскую больницу №20 Екатеринбурга поступила молодая женщина в крайне тяжелом состоянии. У пациентки было диагностировано острое внутреннее кровотечение, угрожающее жизни. Вместе с ней в больницу приехала ее трехлетняя дочь — оставить ребенка дома было не с кем.

Врачи и персонал ЦГБ №20 действовали максимально оперативно. «Осмотр пациентки занял считанные секунды, диагноз был поставлен точно, а в результате операции удалось остановить внутреннее кровотечение и стабилизировать состояние», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава.

Пока врачи боролись за жизнь молодой мамы, сотрудники приемного отделения и медсестры позаботились о ее дочери. Малышку отвели в отдельную комнату, где создали для нее максимально комфортные условия: принесли игрушки и окружили заботой. Это помогло ребенку чувствовать себя в безопасности, несмотря на стрессовую ситуацию. Благодаря профессионализму врачей и слаженной работе всего медицинского персонала состояние женщины быстро стабилизировалось. Уже через несколько дней после операции молодую маму выписали домой.

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В Центральную городскую больницу №20 Екатеринбурга поступила молодая женщина в крайне тяжелом состоянии. У пациентки было диагностировано острое внутреннее кровотечение, угрожающее жизни. Вместе с ней в больницу приехала ее трехлетняя дочь — оставить ребенка дома было не с кем. Врачи и персонал ЦГБ №20 действовали максимально оперативно. «Осмотр пациентки занял считанные секунды, диагноз был поставлен точно, а в результате операции удалось остановить внутреннее кровотечение и стабилизировать состояние», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава. Пока врачи боролись за жизнь молодой мамы, сотрудники приемного отделения и медсестры позаботились о ее дочери. Малышку отвели в отдельную комнату, где создали для нее максимально комфортные условия: принесли игрушки и окружили заботой. Это помогло ребенку чувствовать себя в безопасности, несмотря на стрессовую ситуацию. Благодаря профессионализму врачей и слаженной работе всего медицинского персонала состояние женщины быстро стабилизировалось. Уже через несколько дней после операции молодую маму выписали домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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