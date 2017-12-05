Как превратить ЖКХ из «черной дыры» в развивающуюся отрасль

19:12 05 декабря 2017 0

С приходом ЯКЭ ямальские села снабжают светом, теплом и водой современные станции и котельные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пять лет назад АО «Ямалкоммунэнерго» пришло в Пуровский район. На свои плечи молодая компания взяла груз скопившихся многомиллионных счетов, тяжелую ситуацию в документарном направлении, хромало планирование ремонтных программ. И вдобавок — многомиллионные долги жителей перед существующими на тот момент поставщиками коммунальных ресурсов. За пятилетку многое изменилось кардинально.

Директор Пуровского филиала ЯКЭ Валерий Григорьев вспоминает, что старое коммунальное предприятие создавалось еще во времена геологов. Тогда оно называлось Тарко-Салинское предприятие тепловодоснабжения и инженерных сетей. Потом были реформы и реорганизации. Но все изменения происходили в основном только в трудовых книжках работников.

Руководитель Пуровского филиала ЯКЭ Валерий Григорьев всю жизнь работает в коммунальной сфере Фото пресс-службы ЯКЭ

В 2012 году произошло присоединение компании к «Ямалкоммунэнерго». И первое, с чем пришлось столкнуться новому руководству, это долги. «Основная проблема тех лет — это тарифообразование. Тариф на услуги предприятий был „некорректный“. Как следствие — большие долги за топливо-энергетические ресурсы, напряженные моменты два раза в месяц, когда перечислялись аванс, заработная плата и налоговые выплаты», — рассказывает Валерий Григорьев.

Сегодня же установлен экономически обоснованный тариф. А значит, филиал не только рассчитывается с поставщиками, обеспечивает своих сотрудников своевременной зарплатой и прочими социальными выплатами, но и проводит модернизацию имеющихся мощностей.

«По коллективному договору предусмотрено и выплачивается работникам материальная помощь в связи с рождением ребенка, многодетным семьям, одиноким родителям, в связи с юбилеем, с выходом на пенсию, пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, единовременное вознаграждение к отпуску и др.», — сообщила агентству зам директора по экономике и финансам филиала Людмила Бурдукова.

На момент создания филиала в активной фазе происходило формирование коллективного договора, где не последнюю роль сыграло мнение пуровчан.

«Могу отметить оплату проезда в льготный отпуск, выплату матпомощи многодетным семьям, матпомощи по рождению ребенка. Недавно получали небольшие подарки ко Дню матери, было очень приятно. Радует стабильность. Хотелось бы сказать спасибо руководству за внимание к работникам», — добавляет начальник смены оперативно-диспетчерской службы и многодетная мать Ольга Яковец.

Экономически обоснованные тарифы и объединение разрозненных структур под единым руководством с едиными требованиями и стандартами подтолкнули предприятие к развитию и модернизации.

«По сей день говорят, что с приходом Ямалкоммунэнерго многое встало „с головы на ноги“. Государственно-частное партнёрство подразумевает, прежде всего, порядок и строгий регламент работ, которого мы и придерживаемся», — отмечает Валерий Григорьев.

Новая своевременная котельная скоро начнет обогревать Тарко-Сале Фото пресс-службы ЯКЭ

За пять лет сделано много. Исправно исполняются ремонтные работы и инвестиционные программы. Вводятся энергосберегающие технологии. Построена и готовится к запуску котельная №6 в Тарко-Сале. Полным ходом идет наладка очистных сооружений в Самбурге. Скоро там будет решена многолетняя проблема с отсутствием питьевой воды.

«Кстати, у нас есть две поглощающие станции — одна в Тарко-Сале, а вторая в Уренгое. Эти сооружения строили еще геологи, и до сих пор они работают, уже десятки лет, и со своей задачей обе станции справляются», — подмечает Григорьев.

Руководитель филиала компании отмечает, что за всем этим стоят опытные люди. Это предприятию только пять лет, а коллектив тут держится не одно десятилетие. Со временем приходят молодые кадры, сменяют ветеранов, привносят новые традиции, повышают уровень навыков и мастерства коллектива.

«На окружных конкурсах профмастерства тоже не последние места занимаем. Буквально в октябре наш слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Николай Сурин взял золото. У нас еще много работников, которыми можно гордиться!», — заявляет руководитель.

Например, многие коммунальщики — хохмачи и юмористы. Поэтому они постоянные участники и призеры районных игр КВН. А некогда руководитель участка филиала Александр Сирицен теперь стал главой поселка Пуровск. Есть среди сотрудников Пуровского ЯКЭ даже рекордсмен из Книги рекордов Гиннесса — Начальник службы контрольно-измерительных приборов ни автоматики Андрей Меньшиков. Подробнее об этом подвиге «URA.RU» уже рассказывало.

Положительные перемены в сфере ЖКХ подмечают и местные власти. «Это видно в первую очередь по кратному уменьшению количества жалоб и обращений по вопросам ЖКХ, поступающих к нам. Это заслуга коллектива и руководителя Пуровского филиала Ямалкоммунэнерго», — отмечает председатель собрания депутатов Тарко-Сале Петр Колесников.

Если говорить цифрами, то на сегодняшний день пуровский филиал «Ямалкоммунэнерго» — это 31 котельная, 13 тепловых насосных станций и 8 центральных пунктов, по водоснабжению 42 насосных станции и 39 скважин, а также 27 канализационных станций и 5 очистных сооружений. Все это постепенно обновляется и исправно работает.