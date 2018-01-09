«Уже скоро 3-4 миллиона россиян останутся без работы»

16:27 09 января 2018 0

В ближайшее время треть профессий в России может просто исчезнуть Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уже в наступившем году остаться без работы рискуют операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы ввода информации, модераторы, юристы низкой квалификации. К таким выводам пришел исследовательский центр портала SuperJob. Специалисты объяснили это продолжающейся автоматизацией рутинных процессов.

В частности, такой сценарий неоднократно описывал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков указал на то, что автоматизация производства заметно обострит проблему занятости — получается, что люди рискуют оказаться на улице.

Эксперт Комитета гражданских инициатив Дмитрий Орешкин утверждает, что из-за прогресса пострадают миллионы россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Почему Россию неизбежно ждет очередная технологическая революция, кто в стране пытается затормозить инновационные процессы и как не повторить судьбу вымерших от голода деревень индийских ткачей — «URA.RU» рассказал эксперт Комитета гражданских инициатив (КГИ), глава аналитической группы «Меркатор», кандидат географических наук Дмитрий Орешкин.

«На самом деле история имеет свойство повторяться. Когда Британская империя вышла на мировой рынок с усовершенствованными ткацкими станками, то индийские ткачи, которые использовали ручной труд, сразу же не выдержали конкуренции. Неудивительно, что британские ткани за короткий период заняли рынок, а целые деревни индийских ткачей в прямом смысле вымерли. Таким жестоким оказался капитализм. Можно вспомнить и движение луддитов в Англии, которые в середине 19 века разрушали машины — в них видели основных конкурентов и очень серьезную угрозу.

Модернизация, на пороге которой сегодня оказалась и Россия, действительно представляет собой очень болезненный процесс. О ней любят много говорить, но вот заниматься ей мало кто любит. И это понятно, потому как именно модернизация несет в себе множество рисков. Повышение производительности труда автоматически означает освобождение большого количества рук. Встает вполне законный вопрос — куда деть всех этих «лишних» людей? Как их занять?

Инновации оставят без рабочих мест еще 3-4 миллиона россиян. Уже даже есть робот Александр Пушкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Модернизация может случиться только в одном случае — при наличии жесткой конкуренции. Если таковой нет, то и модернизации не будет, нет никакого резона наживать трудности и протесты. Собственно, именно по этой причине не было ее и не могло быть по определению в СССР. В итоге советское производство оказалось неконкурентоспособным.

Однако сейчас очередная технологическая революция становится все ближе и ближе. Например, у нас уже работают современные ленточные конвейеры, при помощи трехмерных принтеров ведется строительство домов. Надо признать, что новейшие технологии на порядок удешевляют процедуру. Однако для тех, кто не вписался в прогресс, происходящее означает только одно — это самая настоящая катастрофа!

Так, подобная катастрофа становится реальностью для Китая, который за последние десятилетия превратился в глобальную фабрику ручного труда, где производят все — шариковые ручки, одежду, сотовые телефоны, продукты питания, игрушки и автозапчасти… Но кому сегодня, при наличии современной техники, уникальных станков и технологий понадобятся миллионы китайцев?

Довольно страшная ситуация складывается и у нас. Так, Россия в 90-е годы за счет частного бизнеса пережила пять технологических революций — они были связаны с развитием компьютеров, интернета, телефонии, автопрома и строительством жилья. Сейчас же делаем многое для того, чтобы затормозить очередную революцию, оттянуть ее еще лет на пять-семь. Можем, конечно, еще потянуть, можем еще собирать атомные бомбы вручную, но отложенная модернизация — это неизбежно отложенный кризис.

Автоматизация производства — страшный сон многих россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сегодняшний день емкость рынка труда в России составляет приблизительно 67-70 миллионов человек. Нынешний уровень безработицы — 3-4 миллиона граждан. Инновации, которые придут в нашу жизнь в ближайшее время, неизбежно оставят без рабочих мест еще 3-4 миллиона россиян. Вот власти на местах порой и включают стоп-кран — тормозят, как могут, развитие прогресса. Но это не решение.

Надо понимать, что реакция на отставание в технологических циклах всегда сопровождается всплеском социальных трений и международными конфликтами. Большая проблема заключается в том, что если тот же Китай в сфере мирового разделения труда занял место обслуживающего персонала, то какое место останется нам, России? Лично я его пока не вижу. Надо понять это место, чтобы окончательно не оказаться на обочине и не повторить судьбу индийских ткачей.