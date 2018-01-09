{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,05
Динамика за 2 недели
Евро 68,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 января 2018
16:27  09 января 2018 0

«Уже скоро 3-4 миллиона россиян останутся без работы»

Как роботы вытесняют людей с рынка труда и надо ли выступать против прогресса
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Безработица. Клипарт., безработица, поиск работы, объявления, вакансии
В ближайшее время треть профессий в России может просто исчезнутьФото: Анна Майорова © URA.RU

Уже в наступившем году остаться без работы рискуют операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы ввода информации, модераторы, юристы низкой квалификации. К таким выводам пришел исследовательский центр портала SuperJob. Специалисты объяснили это продолжающейся автоматизацией рутинных процессов.

В частности, такой сценарий неоднократно описывал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков указал на то, что автоматизация производства заметно обострит проблему занятости — получается, что люди рискуют оказаться на улице.

IV конгресс РАПК "Выборы 2017/2018: патернализм, популизм, что еще?", второй день. Москва, Орешкин Дмитрий
Эксперт Комитета гражданских инициатив Дмитрий Орешкин утверждает, что из-за прогресса пострадают миллионы россиян
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Почему Россию неизбежно ждет очередная технологическая революция, кто в стране пытается затормозить инновационные процессы и как не повторить судьбу вымерших от голода деревень индийских ткачей — «URA.RU» рассказал эксперт Комитета гражданских инициатив (КГИ), глава аналитической группы «Меркатор», кандидат географических наук Дмитрий Орешкин.

«На самом деле история имеет свойство повторяться. Когда Британская империя вышла на мировой рынок с усовершенствованными ткацкими станками, то индийские ткачи, которые использовали ручной труд, сразу же не выдержали конкуренции. Неудивительно, что британские ткани за короткий период заняли рынок, а целые деревни индийских ткачей в прямом смысле вымерли. Таким жестоким оказался капитализм. Можно вспомнить и движение луддитов в Англии, которые в середине 19 века разрушали машины — в них видели основных конкурентов и очень серьезную угрозу.

Модернизация, на пороге которой сегодня оказалась и Россия, действительно представляет собой очень болезненный процесс. О ней любят много говорить, но вот заниматься ей мало кто любит. И это понятно, потому как именно модернизация несет в себе множество рисков. Повышение производительности труда автоматически означает освобождение большого количества рук. Встает вполне законный вопрос — куда деть всех этих «лишних» людей? Как их занять?

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, робот, пушкин александр
Инновации оставят без рабочих мест еще 3-4 миллиона россиян. Уже даже есть робот Александр Пушкин
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Модернизация может случиться только в одном случае — при наличии жесткой конкуренции. Если таковой нет, то и модернизации не будет, нет никакого резона наживать трудности и протесты. Собственно, именно по этой причине не было ее и не могло быть по определению в СССР. В итоге советское производство оказалось неконкурентоспособным.

Однако сейчас очередная технологическая революция становится все ближе и ближе. Например, у нас уже работают современные ленточные конвейеры, при помощи трехмерных принтеров ведется строительство домов. Надо признать, что новейшие технологии на порядок удешевляют процедуру. Однако для тех, кто не вписался в прогресс, происходящее означает только одно — это самая настоящая катастрофа!

Так, подобная катастрофа становится реальностью для Китая, который за последние десятилетия превратился в глобальную фабрику ручного труда, где производят все — шариковые ручки, одежду, сотовые телефоны, продукты питания, игрушки и автозапчасти… Но кому сегодня, при наличии современной техники, уникальных станков и технологий понадобятся миллионы китайцев?

Довольно страшная ситуация складывается и у нас. Так, Россия в 90-е годы за счет частного бизнеса пережила пять технологических революций — они были связаны с развитием компьютеров, интернета, телефонии, автопрома и строительством жилья. Сейчас же делаем многое для того, чтобы затормозить очередную революцию, оттянуть ее еще лет на пять-семь. Можем, конечно, еще потянуть, можем еще собирать атомные бомбы вручную, но отложенная модернизация — это неизбежно отложенный кризис.

Посещение Русланом Гаттаровым копейских предприятий ООО «Интерпак», ООО ПТК «Союз-Полимер», Копейский машиностроительный завод. Копейск, полимерное волокно, шпули, ткацкий станок, ткач, производство полимерной ткани
Автоматизация производства — страшный сон многих россиян
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сегодняшний день емкость рынка труда в России составляет приблизительно 67-70 миллионов человек. Нынешний уровень безработицы — 3-4 миллиона граждан. Инновации, которые придут в нашу жизнь в ближайшее время, неизбежно оставят без рабочих мест еще 3-4 миллиона россиян. Вот власти на местах порой и включают стоп-кран — тормозят, как могут, развитие прогресса. Но это не решение.

Надо понимать, что реакция на отставание в технологических циклах всегда сопровождается всплеском социальных трений и международными конфликтами. Большая проблема заключается в том, что если тот же Китай в сфере мирового разделения труда занял место обслуживающего персонала, то какое место останется нам, России? Лично я его пока не вижу. Надо понять это место, чтобы окончательно не оказаться на обочине и не повторить судьбу индийских ткачей.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров