В Испании обозлились на Киев за отказ возвращать тела погибших наемников

Украина отказывается возвращать тела испанских наемников, ликвидированных в зоне СВО, их родственникам. Об этом говорится в петиции бывшей супруги одного из погибших бойцов Эвы Альварес Родеро.
«Тело Мигеля находится рядом с деревней Ивано-Дарьевка, Бахмутский район. Чтобы не возвращать тело, нам говорят, что эта территория занята россиянами, заминирована и насыщена дронами. Но теперь мы уже никому не верим», — говорится в петиции. Ее приводит РИА Новости. Отмечается, что Мигель начал сражаться за Украину примерно в марте. 10 июня его ликвидировали в ДНР.
Также в петиции есть информация от консульства. Согласно ей, это не первый случай, когда Киев отказывается возвращать тела военных. При этом в Испании точно знают, где они находятся.
В тексте петиции подчеркивается: «Мы не испытываем страха и не намерены оставаться в тени, в отличие от большинства семей испанских военнослужащих, погибших на территории Украины, которые, к сожалению для вас, предпочитают молчать».
Аналогичные случаи отмечают и родственники колумбийских наемников. В частности, Каролина Вильяда, чей брат погиб в ходе боевых действий на стороне Украины рассказала, что ее семье не удается установить местонахождение его останков. Кроме того, есть проблемы с получением полагающихся выплат. Она также отметила, что украинская сторона отказывается предпринимать какие-либо шаги для разрешения ситуации, и выразила мнение, что командование ВСУ способно в любой момент оставить наемников без поддержки на поле боя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.