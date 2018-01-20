Команда Комаровой выводит PR-машину из анабиоза

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19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
00:56  20 января 2018 0

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Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Верстальщики главной правительственной газеты Югры взяли пример с «Ведомостей»Фото: ИД «Новости Югры»

Старейшая газета ХМАО «Новости Югры» (издается с 1931 года), входящая в состав одноименного правительственного холдинга, вышла в печать c новым дизайном. Визуальный облик издания изменился впервые за шесть лет. Редакция обещает читателям перемены также в информационной политике. В частности, газета намеревается поднимать острые темы, публиковать критические материалы. Об этом в пятницу, 19 января, сообщил в разговоре с «URA.RU» главный редактор Владимир Меркушев.

С первой полосы нового номера исчезли вводные абзацы. Теперь «Новости Югры» оказавшись в руках читателя предлагают ему краткие анонсы, состоящие из заголовков и подзаголовков. Внутри газеты появились публикации на резонансную тематику. Например, есть заметка о ходе расследования громкого убийства с расчленением руководителя казачьего штаба Александра Лаврова, произошедшее в Доме культуры Ханты-Мансийска. Для сравнения, ранее «Новости Югры» могли начать номер с рассказа о свадьбе на велосипедах, или дня открытых дверей в одном из местных университетов. Сейчас газету открывает история про отношения губернатора Натальи Комаровой с ее подопечной в рамках наставнического проекта.

На протяжении последних трех лет из-за консервативной медиаполитики властей «Новости Югры» оставались исключительно правительственным и думским вестником. Издание не затрагивало проблематику региона, как правило, подчеркивая лишь позитивные информационные поводы — досрочный ввод жилья, визиты иностранных делегаций, достижения в социальной политике, и другие.

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Так газета выглядит сегодня… Фото: ИД «Новости Югры»

Как утверждает Владимир Меркушев, сегодня газета сделала ставку на интерес общественности. Редакция будет проводить прямые линии с населением, публично решать проблемы жителей, откроет собственную общественную приемную.

«Будет подача материалов с точки зрения читателя. Установка следующая: если мы что-то слышим и видим — мы об этом говорим. Будем поднимать острые темы», — комментирует главный редактор газеты.

Александр Амзин. Екатеринбург, амзин александр
Александр Амзин считается одним из лучших экспертов по вопросам массмедиа в стране
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также «Новости Югры» заявляют себя в качестве экспертного издания: газета намерена публиковать аналитические материалы, готовить своеобразные гайды по темам взаимодействия общества с властью. Планируется создание специализированной рубрики для членов ОНФ и привлечение авторов в муниципалитетах.

По оценке преподавателя факультета журналистики МГУ Александра Амзина, пока рано оценивать изменения в редакционной политике — если они и произойдут, это станет заметно через несколько месяцев. При этом, отмечает эксперт, газета стала выглядеть гораздо современнее. Вероятно, одним из источников вдохновения для дизайнеров и верстальщиков «Новостей Югры» стал новый газетный формат «Ведомостей»: то же привычное для мобильной аудитории направление взгляда сверху вниз, упрощение верстки, выстраивание структуры первой полосы.

Газета выглядит чудесно, считает Амзин.

Адресники. Ханты-Мансийск, новости югры, издательский дом
После длительного застоя в правительственном холдинге «Новости Югры» начались перемены
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Понятно, что нельзя изменить верстку и не менять контент. Поэтому, пока хороший дизайн сопровождает заголовки вроде „С погружением в дело“ или „Есть на что учиться“, его нельзя называть хорошим — форма должна соответствовать содержанию. С другой стороны, это прекрасная инфраструктура — с продуманными врезками, не всегда продуманным выравниванием по центру и совсем непродуманным карандашиком вместо лиц авторов. Дай бог, чтобы у „Новостей Югры“ еще несколько раз все получилось», — комментирует эксперт в разговоре с «URA.RU».

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО подтверждают планы редакции измениться — в правительстве выдали журналистам карт-бланш. «Мы говорим в целом о новой редакционной политике издания, приоритеты которой — поиск интересных целевой аудитории форматов, более высокие требования к стилю, изложению материалов», — говорит замдиректора ведомства, курирующая работу СМИ, Галина Липатова.

По данным окружных властей, в ближайшее временя аналогичные изменения пройдут в редакциях ОТРК «Югра», национальных изданиях «Ханты Ясанг» и «Луима Сэрипас».

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© Служба новостей «URA.RU»
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