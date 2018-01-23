Разборки инвалида и кондуктора на все СМИ страны закончились трагедией

21:52 23 января 2018 2

Из-за оплаты проезда в автобусе две женщины устроили разбирательство на всю страну Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Кондуктор из Ханты-Мансийска Елена Барабанова после ажиотажа в массмедиа и обширной дискуссии в социальных сетях не справилась со стрессом и решила свести счеты с жизнью. Сейчас кондуктор госпитализирована, за ее жизнь сейчас борются врачи. Об этом во вторник, 23 января, сообщили «URA.RU» сразу четыре источника — в органах власти, медицинских и силовых структурах.

За жизнь кондуктора сейчас борются врачи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как сообщало наше агентство, кондуктора ранее публично раскритиковала журналист Виктория Швецова. Швецова, инвалид, заявила в соцсетях, что Барабанова высадила ее с автобуса на мороз из-за отсутствия проездного билета. По словам журналиста, кондуктор посчитал ее бессрочное инвалидное удостоверение недостаточным основанием для бесплатного проезда. Виктория Швецова заявила, что под давлением Барабановой она вынуждена была покинуть рейсовый автобус и передвигаться на костылях по морозу на улице. После этого претензию инвалида растиражировали СМИ, в том числе, федеральные: ТАСС, РИА Новости, НТВ, Life и другие. Но, как выяснилось, правота журналистки не так однозначна.

Перед попыткой суицида, ночью во вторник, кондуктор предупредила о своих намерениях своих читателей в соцсети «ВКонтакте». «Всем спасибо за поддержку! В моей смерти прошу обвинить Викторию! Я больше не могу!», — написала Елена Барабанова.

Как объясняет источник агентства, близкий к прокуратуре ХМАО, сейчас правоохранители изучают ситуацию на предмет наличия в ней признаков состава преступления по статье «Доведение до самоубийства».

«Женщина-инвалид использовала площадки в социальных сетях для массового распространения своей версии. Ее пост увидела пресса, и растиражировала на федеральных изданиях. Но на самом деле, у нее действительно не было социального проездного. Кондуктор действовал по инструкции», — комментирует собеседник.

В громкую историю пришлось вмешаться губернатору Наталье Комаровой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

О собственном разбирательстве ранее уже заявил СКР. Власти Ханты-Мансийска организовали проверку в автотранспортном предприятии, где работает Елена Барабанова. По ее итогам, руководство АТП заступилось за своего сотрудника, заявив, что никаких нарушений допущено не было. К ситуации подключилась и губернатор Наталья Комарова. Глава Югры не стала занимать ни ту ни другую сторону, попросила муниципальные власти разобраться, прокомментировав произошедшее одним предложением: « Не могу поверить, что у нас на Севере так могут поступать».

Большое количество ханты-мансийцев поддержало Елену Барабанову в социальных сетях, посчитав, что та все делала по инструкции. Югорчане утверждают, что кондуктор не пытался высадить Швецову из автобуса, она предпочла сделать это сама. К тому же, пассажиры предлагали решить конфликт миром, заплатив 23 рубля за проезд инвалида.

Несмотря на аргументы различных сторон, Виктория Шевцова продолжает настаивать на своей правоте. Инвалид считает, что кондуктор давила на нее и всячески вынуждала покинуть автобус. Также собеседница агентства утверждает, что слышала о попытке самоубийства Барабановой. «По поводу попытки суицида: нормальный человек с чистой совестью так не сделает», — заявляет Шевцова в разговоре с «URA.RU».

Глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский отказался комментировать ситуацию о состоянии здоровья кондуктора, сославшись на врачебную тайну. Также ход развития событий официально не комментируют в силовых структурах.