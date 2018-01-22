19:30 22 января 2018 4

Губернатор Югры разбирается с инцидентом, произошедшим в одном из рейсовых автобусов Ханты-Мансийска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава ХМАО Наталья Комарова в телефонном разговоре с мэром Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным поручила оперативно разобраться в ситуации с инвалидом-колясочником Викторией Шевцовой, которую, как уверяет сама женщина, кондуктор автобуса высадил на мороз.

«Не могу поверить, что у нас на Севере так могут поступать», — передает слова губернатора департамент общественных и внешних связей региона. В мэрии Ханты-Мансийска отреагировали на ситуацию. Максим Ряшин поручил провести проверку по факту произошедшего. В ней задействованы органы прокуратуры и социальные службы. Ситуация также будет изучены с точки зрения норм морали.

Виктория Швецова — активный человек, не желающий сидеть в инвалидном кресле. В тот злополучный день она направилась в храм на костылях Фото: Виктория Швецова, «ВКонтакте»

«В городе активно ведется работа по повышению качества жизни людей с ограничениями по здоровью. Люди с инвалидностью представляют свои интересы в разработке различных советов, комиссии при органах городской администрации. Развивается безбарьерная среда. Администрация Ханты-Мансийска очень заинтересована в такой деятельности. Поэтому ситуации, когда права жителей с инвалидностью нарушаются, недопустимы. Сейчас ведется всесторонняя проверка случая, информация о котором получила широкое распространение на интернет-ресурсах», — заявил в разговоре с агентством начальник пресс-службы администрации Ханты-Мансийска Наталья Корчагина.

Собеседница также добавила, что с Викторией Шевцовой уже встречались представители автотранспортного предприятия и управления социальной защиты города, чтобы узнать подробности произошедшего из первых уст. О результатах проверки власти Ханты-Мансийска сообщат дополнительно.

Виктория Шевцова, как уже сообщало «URA.RU», была вынуждена покинуть рейсовый автобус и передвигаться в коляске по морозу на улице. По ее версии, ей пришлось сделать это после того, как кондуктор посчитал ее бессрочное удостоверение недостаточным основанием для бесплатного проезда. Тем временем шум поднялся в социальных сетях. Сторонники кондуктора считают, что та делала все по инструкции — у Виктории Шевцовой не было с собой специального социального проездного.