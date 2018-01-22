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19 января 2018
11:17  22 января 2018 13

Соцсети вступились за кондуктора, из-за которой в ХМАО инвалид-колясочница оказалась на морозе. «Все правильно сделала»

Презентация единого проездного билета, транспортной карты и инновационной остановки с интерактивным дисплеем и wi-fi. Челябинск, антитеррор, место кондуктора
Пользователи соцсетей защищают кондуктора, из-за которой журналист-инвалид оказалась на морозеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пользователи соцсетей встали на защиту кондуктора из Ханты-Мансийска, из-за которой инвалид первой группы Виктория Швецова была вынуждена покинуть автобус. Жители считают, что сотрудница транспортной компании делала все по инструкции.

Инцидент, произошедший еще 20 января, активно обсуждают в социальных сетях. Многие осуждают действия кондуктора, но количество ее защитников не меньше. «Кондуктора лютым зверем выставили. Конечно, она могла войти в положение, но не вошла, это ее дело. Люди предлагали заплатить, можно было бы согласиться, а не выходить принципиально, все хорошо было бы, и кондуктор явно не хотела унизить или еще что-то. Именно как кондуктор она все правильно сделала, попросила предоставить документ, документа нет, значит, оплачивайте или на выход, и все. Сейчас конечно ее выгонят с позором, еще на весь город проклята будет, чуть ли не убийца, бездушная тварь „выкинула“ из автобуса в мороз и прочее», — пишет Александр Синьков.

«У контроллеров заработная плата очень маленькая. И она права. Проездной должен быть», — считает Виталий Гришин. «Ситуация вообще-то проста как мир. Кондуктор нахамила, но при этом вас не высадила и люди бы не позволили. Вы от обиды решили покинуть автобус. Все остальные последствия не имеют отношения к кондуктору. Вы ее статьей разнесли, почти работы лишили, лучше бы в автобусе ее на место поставили», — добавляет Наталья Бабина.

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«Заступлюсь за кондуктора! Она выполняла свои должностные обязанности. А если по-человечески, то, конечно, повела себя не красиво (опять же по словам Виктории). Читаю периодически посты Виктории. Хочу заметить — она журналист и ей нужны „сенсации“ (из последнего такого сюжета был покойник (сосед), прилипший к ковру). К слову, кондуктор попросила оплатить проезд, а решение выйти было самой Виктории», — пишет Алиса Лисичкина. Примечательно, что именно комментарии в защиту кондуктора набирают больше всего лайков.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Ханты-Мансийске кондуктор посчитала бессрочное удостоверение инвалида первой группы Викторию Швецову недостаточным основанием для бесплатного проезда, поскольку у женщины не было социального проездного. После этого Швецова вышла из автобуса, поскользнулась на скользком тротуаре и угодила в больницу. Она опасается, что ноги снова могут отказать. Пострадавшая заявила в соцсетях, что она член Союза журналистов России с 30-летним стажем и работала репортером во время Первой чеченской войны. По данному факту ведут проверку сотрудники СКР и прокуратуры.

Антон Степыгин
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