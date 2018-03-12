19:42 12 марта 2018 0

Стычка Собчак и Жириновского, по мнению экспертов, вывела кандидатов в лидеры по упоминаемости в соцсетях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Явным лидером по упоминаемости в соцсетях и главной героиней дебатов стал кандидат в президенты Ксения Собчак. Об этом говорится в докладе «Реакция блогосферы на предвыборные дебаты», который был представлен в понедельник, 12 марта, на круглом столе Фонда развития гражданского общества.

Эксперт ФоРГО Станислав Апетьян пояснил, что речь идет о количестве сообщений, которые касались только обсуждения дебатов в Сети. Как посчитали эксперты, телеведущей Ксении Собчак было посвящено 30% всех сообщений. Второе место разделили кандидаты в президенты Владимир Путин и Владимир Жириновский — оба получили по 19% упоминаемости в соцсетях. На третьем месте оказался Павел Грудинин — кандидату от КПРФ досталось 15%, еще меньше собрал кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский — ему было посвящено 14% всех сообщений, остальные кандидаты упоминались пользователями соцсетей на уровне 2%.

Как отмечают авторы доклада, решающую роль для популярности Ксении Собчак при обсуждении дебатов сыграла ее стычка с Владимиром Жириновским. Дальше любая новая перепалка между кандидатами вызывала повышенный интерес в блогосфере и СМИ.

Эксперты считают, что из перепалки с Жириновским Собчак вышла скорее победителем: пользователи соцсетей отмечали, что телеведущая чувствовала себя уверенно в скандальной атмосфере дебатов. На руку Собчак, по мнению авторов доклада, также сыграли скандалы со взломом ее сайта, где неизвестные хакеры выложили фотографию Жириновского с нападением на нее на дне рождения Михаила Горбачева. По этой же причине и Владимиру Жириновскому удалось занять второе место: львиная доля упоминаний о нем связана с обсуждением скандала с Собчак. Правда в данном случае поведение Жириновского вызвало резкие оценки в Сети: пользователи возмущались несдержанностью Жириновского и критиковали других присутствовавших на дебатах мужчин, которые не вступились за Собчак.

Действующий президент в дебатах не участвовал, и даже это активно обсуждалось в соцсетях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владимир Путин также получил второе место по упоминаемости в соцсетях, несмотря на то, что не принимал участия в предвыборных дебатах и даже не выставил вместо себя доверенных лиц. Именно этот факт его критики в соцсетях использовали для того, чтобы указать избирателям на неуважение Путина к своему электорату. Факт неучастия Путина в дебатах также обсуждался в соцсетях и его сторонниками, но уже в положительном ключе: они отмечали, что еще больше убедились — действующему президенту на данный момент нет альтернативы.

Третье место Грудинина может быть связано с тем, что он участвовал в дебатах меньше всех остальных кандидатов. Пользователям соцсетей, как отмечают авторы доклада, он запомнился своим отказом от участия в дебатах и ярким жестом поздравления Ксении Собчак с 8 Марта. Критики Грудинина в соцсетях обвиняли кандидата от КПРФ в том, что он ушел с дебатов, испугавшись вопросов о его зарубежной собственности. О Явлинском писали только 14% пользователей: в Сети лидер «Яблока» стал объектом нападок со стороны команды Алексея Навального. Явлинского также критиковали за замшелость идей, которые он из года в год озвучивает перед каждыми выборами.

Остальные кандидаты — Сергей Бабурин, Максим Сурайкин и Борис Титов — мало чем запомнились пользователям и на дебатах выполняли скорее роль статистов. Станислав Апетьян считает, что в целом интерес к дебатам у аудитории был, но только на первом этапе, и спал потом. Так, определяющее значение для всех дебатов имел эфир от 28 февраля (скандал Владимира Жириновского и Собчак) — именно на него пришлось свыше 40% от всех упоминаний. После этого эфира авторы доклада отмечают тенденцию к снижению пользовательского интереса к дебатам: каждый последующий эфир после 28 февраля вызывал все меньший резонанс в блогосфере.

Всего в Сети зафиксирована 161 тысяча сообщений о дебатах. По словам одного из авторов доклада, руководителя исследовательских программ Центра изучения новых коммуникаций Александра Файба, это средний показатель. Он также отметил, что важными факторами, которые негативно отразились на популярности дебатов, стали отказ от участия в них Владимира Путина и неудачно выбранное время трансляций на основных телеканалах — «Первом» и «России» (в 8 утра и 11 вечера).