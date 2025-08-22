День флага России: где он обязан быть и что грозит за нарушения

В пятницу, 22 августа, празднуется День Государственного флага России. Он входит в состав государственной символики вместе с гербом и гимном. Правила использования флага закреплены в конституции РФ.
За несоблюдение правил, таких как его расположение или его отсутствие на определенных зданиях и учреждениях следует административная и уголовная ответственность. Правила использования государственного флага, а также запреты на его размещение — в материале URA.RU.
В обязательном порядке
Согласно правилам использования государственного флага, он должен вывешиваться на зданиях федеральных органов власти (таких, как Администрация Президента, Правительство, Госдума, Совет Федерации и так далее). Помимо этого, флаг обязан находиться на резиденциях глав субъектов РФ и полномочных представителей президента в федеральных округах, а также на зданиях органов государственной власти и местного самоуправления. То же самое относится и к рабочим кабинетам должностных лиц, дипломатических представителей и консульств.
Флаг обязан находиться в залах заседаний Совета Федерации, Госдумы, региональных и муниципальных законодательных и высших исполнительных органов субъектов, а также залах судебных заседаний. Также присутствие флага обязательно на транспортных средствах президента РФ, главы правительства, глав палат парламента, государственных, правительственных, дипломатических консульских и других представительств России за рубежом.
Помимо вышеперечисленного, российских флаг должен находиться на постоянной дислокации воинских частей. То же самое касается мест нахождения отдельных подразделений ВС РФ.
С 1 сентября 2024 года все учебные учреждения обязаны вывешивать на своих зданиях государственный флаг. Это касается как институтов и колледжей, так и детских садов со школами. В последних каждый понедельник проводится церемония поднятия флага с исполнением гимна.
Запрещается
При использовании государственного флага запрещается искажать его цвета и пропорции, использовать его в случае, когда он поврежден или загрязнен. Также нельзя его размещать на стульях, на полу или других предметах, которые будут унижать его статус. Помимо этого, размещенный флаг не может касаться земли или применяться как украшение.
Также триколор не может быть использован в рекламе, на упаковке товаров и в качестве бренда. Исключением только являются случаи, когда это согласовано с государством.
Ответственность за нарушения
За нарушение правил использования государственного флага может последовать административная ответственность. В случае более серьезных нарушений грозит уже уголовная ответственность.
В случае нарушения правил порядка его использования грозит статья 17.10 Кодекса об административных правонарушений. Для физических лиц от двух тысяч рублей до трех тысяч рублей, для должностных — от пяти до семи рублей, для юридических от 100 до 150 тысяч рублей. В случае оскорбления или унижения государственных символов в интернете грозит статья 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). За данное нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей. В случае повторного совершения аналогичного правонарушения сумма штрафа увеличивается и составляет от 100 до 200 тысяч рублей, либо может быть назначен административный арест на срок до 15 суток.
Уголовная ответственность грозит за надругательство над флагом РФ (умышленное сожжение, уничтожение и повреждение)по статье 329 УК РФ. В качестве меры наказания предусмотрены ограничение свободы до одного года, либо обязательные работы на аналогичный срок, либо арест на период от трех до шести месяцев, либо лишение свободы сроком до одного года.
