Необычный процесс: обладминистрация подала в суд на прокуратуру

22:10 16 апреля 2018 2

Администрация губернатора не пошла бы в суд, рискуя имиджем, не будь она уверена в победе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Очередная попытка поставить под сомнение авторитет прокуратуры Свердловской области будет предпринята региональной властью во вторник, 17 апреля. В 15:00 Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит иск губернатора Евгения Куйвашева к прокуратуре Свердловской области. Тема иска, который будет рассматривать судья Ирина Майорова, в карточке дела прописана кратко: «О признании незаконными предписаний прокурора».

Губернатор оспаривает представление, которое ему в середине марта внесла прокуратура Свердловской области. Надзорный орган требовал устранить нарушение законодательства, которые допускает не сам глава региона, а его администрация. Поручение областной прокуратуре по подведомственности передала Генпрокуратура РФ, куда обратился депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских.

Карточка дела в Верх-Исетском районном суде выглядит вот так Фото: verhisetsky.svd.sudrf.ru

Тот запрашивал материалы о подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила, но получил отказ. Администрация главы региона в лице ее руководителя Владимира Тунгусова объяснила тогда свои действия тем, что город не входит в избирательный округ, по которому избирался депутат. Прокуратура не согласилась и объяснила чиновникам, что на обращения депутата Госдумы они должна реагировать быстро и полно, предоставляя все необходимые документы или сведения.

«Представление вынесено на основании неверного толкования норм федерального закона от 8 мая 1994 года №3-ФЗ… незаконно возлагает на губернатора исполнение обязанностей, не предусмотренных действующим законодательством, в силу чего не может быть признано законным», — говорится в исковом заявлении в адрес прокуратуры. Попутно в том же заявлении разъясняются права, обязанности и ответственность депутата Госдумы, а также имеет место сложная юридическая казуистика с трактовкой отдельных понятий.

Сам Андрей Альшевских намеревается посетить завтрашнее судебное заседание и признается, что не понимает, как из его «повседневной работы на ровном месте вдруг возник конфликт»:

«Я обратился в прокуратуру и надзорный орган, я отмечу, Генеральная прокуратура — отреагировала. Может быть дело принципа со стороны администрации губернатора, но ведь там должны понимать, что такими действиями они подставляют губернатора».

Победив депутата Альшевских, Тунгусов сможет отвечать всем его коллегам как попало Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрацию губернатора на процессе будет представлять не сам Евгений Куйвашев. Во вторник у него в графике стоит встреча с участником шоу «Уральские пельмени» Сергеем Исаевым. В суд пойдет подписавший исковое заявление консультант управления судебной практики обладминистрации Алексей Тертышный. «У меня доверенность на представление интересов, но нет таковой на общение с прессой, а потому свяжитесь, пожалуйста, с моим руководством», — пояснил он журналисту «URA.RU». Получить комментарий департамента информационной политики региона не удалось — его руководитель Александр Иванов еще неделю будет находиться в отпуске.

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков на заседании также не появится — он находится в отпуске до 4 мая. Кто будет защищать честь прокуратуры — пока неизвестно и, как уточнила пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Канатова, «никаких комментариев до старта процесса не будет».

За две последние недели — это уже вторая попытка поставить под сомнение компетенцию, а с ней и репутацию свердловской прокуратуры.

Первой оказалось крайне унизительное для надзорного органа и его руководителя заседание свердловского Заксобрания 3 апреля. Народные избранники тогда проигнорировали требование лишить полномочий депутата от «Справедливой России» Армена Карапетяна, который нарушил федеральный закон при заполнении налоговой декларации.

При голосовании только 23 из 46 присутствовавших депутатов проголосовали за отзыв мандата у справоросса. Для принятия решения не хватило двух голосов: девять человек оказались против, еще двое воздержались и 12 не голосовали. Сразу восемь «единороссов» тогда оказались причастны к срыву решения и, как поясняли компетентные источники, дали основания для досрочного прекращения полномочий законодательного органа. Тогда прокуратуре ничего не оставалось, кроме как обратиться в суд и по поводу декларации Карапетяна и насчет еще восьми его коллег.

Между тем, практика отписок возмутила не только депутата Андрея Альшевских, но и его тезку в федеральном правительстве. Также в марте с жалобой на отсутствие нормальных ответов от властей Среднего Урала в Генпрокуратуру РФ обратился заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

«Ответ правительства Свердловской области по существу вопросов так и не получил. Данная ситуация, по мнению Минстроя России, недопустима. Прошу дать поручение прокуратуре Свердловской области провести проверку ситуации и направить в адрес Минстроя России документы и материалы по отмеченному в обращении вопросу», — написал Чибис в официальном обращении Генпрокурору РФ. Будет ли администрация губернатора впоследствии устраивать судебные тяжбы с федеральным чиновником пока неясно из-за отсутствия реакции (или просто недоступности этого факта для общественности) надзорного органа.